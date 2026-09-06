Ακλόνητος πρώτος ο Antonelli στη βαθμολογία της Formula 1 μετά τη Μόντσα – Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο θρίαμβος του Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix της Formula 1 στην Μόντσα, ήταν μοναδικός και συνάμα ουσιαστικός.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes, έγινε ο πρώτος μετά από 60 χρόνια Ιταλός που κερδίζει στη Μόντσα, και η επικράτησή του έρχεται από τη 19η θέση στην εκκίνηση!

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Με τον Τζορτζ Ράσελ να μένει δεύτερος, ενώ κυριαρχούσε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αφήνει αρκετά πίσω τον έτερο οδηγός της γερμανικής ομάδας με το αστέρι.

Ο Φερστάπεν που τερμάτισε 3ος πήρε πόντους, αλλά ψάχνει τους 25 της πρώτης θέσεις, ακόμα.

Ο Λεκλέρ που χτύπησε τη Ferrari έμεινε εκτός βαθμών, ενώ Χάμιλτον και Νόρις τσίμπησαν βαθμούς με την 4η και 6η θέση.

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Βαθμολογία Οδηγών: Αντονέλι 267, Ράσελ 201, Χάμιλτον 191, Νόρις 171, Λεκλέρ 155, Φερστάπεν 127, Πιάστρι 116.

Βαθμολογία Ομάδων: Mercedes 468, Ferrari 346, McLaren 287, Red Bull – Ford 204, Racing Bulls – Ford 75, Alpine 62, Haas 21, Audi 16, Williams 11, Aston Martin 3, Cadillac 0.

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Κίμι Αντονέλι

«Δεν το περίμενα. Απίστευτο. Είμαι τόσο χαρούμενος. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν εδώ σήμερα. Ήταν αρκετά τρομακτικό εκείνη τη στιγμή (μπαίνοντας στο χαλίκι), αλλά σκέφτηκα, ίσως έχασα την ευκαιρία μου. Ευτυχώς είχαμε ακόμα την ταχύτητα και καταφέραμε να την επαναφέρουμε. Μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση ήξερα ότι είχα πιθανότητες για τη νίκη. Σίγουρα το πίστευα, ειδικά όταν ήμουν πίσω από τον Τζορτζ».

Τζορτζ Ράσελ – Mercedes

«Τεράστια συγχαρητήρια στον Κίμι φυσικά, απίστευτο αποτέλεσμα από αυτόν. Όταν είδα ότι ήταν 5ος, 4ος ήξερα ότι θα ήταν στο παιχνίδι. Απλώς δυσκολευόμουν με τα ελαστικά στο τέλος. Θα το παραδεχτώ, ήταν πιο θετικό από ό,τι ήταν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Νόμιζα ότι και οι δύο θα μείναμε εκτός, με εξέπληξε που τον είδα να μπαίνει στα pit. Η ομάδα έριξε τα ζάρια».

Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – Ford

«Υπήρξαν μερικές καλές μάχες εκεί έξω, αλλά δυσκολευόμουν με την ανάπτυξη. Προσπαθούσα να κρατηθώ μπροστά, αλλά ήταν απλά πολύ γρήγοροι. Είμαι ευχαριστημένος με την τρίτη θέση και που βρίσκομαι στο βάθρο εδώ».