Formula 1 στη Μόντσα: 30 χρόνια από τον πρώτο αγώνα του Michael Schumacher με τη Ferrari

Στη Μόντσα το σκηνικό της Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο, και το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν, ειδικά για τη Ferrari.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος βιώνει το προσωπικό του δράμα από το ατύχημα κάνοντας σκι, έκανε τον πρώτο του αγώνα με τη Ferrrari το 1996 στη Μόντσα, κερδίζοντας μάλιστα, ενώ 10 χρόνια αργότερα, πάλι εκεί, κερδίζοντας ξανά για τη Ferrari, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την καριέρα του.

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Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Ραλφ Σουμάχερ, ο αδερφός του, αναφέρθηκε στο τι πέτυχε ο Μίκαελ, λέγοντας ότι «Ηταν ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών».