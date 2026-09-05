Formula 1 στη Μόντσα: 30 χρόνια από τον πρώτο αγώνα του Michael Schumacher με τη Ferrari

Στη Μόντσα το σκηνικό της Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο, και το μυαλό γυρίζει στο παρελθόν, ειδικά για τη Ferrari.
Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος βιώνει το προσωπικό του δράμα από το ατύχημα κάνοντας σκι, έκανε τον πρώτο του αγώνα με τη Ferrrari το 1996 στη Μόντσα, κερδίζοντας μάλιστα, ενώ 10 χρόνια αργότερα, πάλι εκεί, κερδίζοντας ξανά για τη Ferrari, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την καριέρα του.
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Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Ραλφ Σουμάχερ, ο αδερφός του, αναφέρθηκε στο τι πέτυχε ο Μίκαελ, λέγοντας ότι «Ηταν ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών».
Όταν ρωτήθηκε για την άφιξη του Μίκαελ στη Μόντσα, πιθανώς γνωρίζοντας ότι θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του και κατακτώντας τη νίκη υπό αυτή την πίεση, ο Ραλφ πρόσθεσε: «Ήταν δύσκολο. Αλλά πάντα γινόταν καλύτερος με την πίεση. Και στη Ferrari, όπως βλέπετε και σήμερα, για όλους τους οδηγούς, ακόμη και για τους επικεφαλής των ομάδων, είναι γεμάτο πίεση λόγω των συναισθημάτων των οπαδών της Ferrari και ολόκληρης της Ιταλίας.