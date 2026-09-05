Στη μάχη της pole position για το Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Στη Μέκκα του ιταλικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, στη Μόντσα, στραμμένο το ενδιαφέρον της Formula 1 από χθες, για τον 13ο αγώνα της χρονιάς.

Το σε ποιον οδηγό και ποια ομάδα θα φανεί γούρικο το 13, θα το δούμε αύριο κατά τις 5 το απόγευμα, μόλις ολοκληρωθεί το Grand Prix.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εως τότε, θα έχουμε μια ένδειξη για το πώς θα κυλήσει, αφού δούμε τις θέσεις εκκίνησης στο γκριντ, που θα καθοριστούν κατά τις 6 σήμερα το απόγευμα, μόλις ολοκληρωθούν οι κατατακτήριες.

Κατά τα φαινόμενα και από αυτά που είδαμε στα τρία σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών, δύο χθες και ένα σήμερα, η Mercedes και η Ferrari έχουν τον πρώτο λόγο για τη μάχη της pole position, καθώς τα μονοθέσιά τους έχουν δείξει καλοστημένα και γρήγορη συμπεριφορά.

Ράσελ και Αντονέλι με Mercedes, Χάμιλτον και Λεκλέρ με Ferrari.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα δούμε τι θα κάνει η McLaren, η οποία παρουσιάζει νέα περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή, ενώ η Red Bull – Ford έδειξε δυνατή με τον Λόουσον, αντικαταστάτη του τραυματία Χάτζαρ, με τον Μαξ Φερστάπεν να ψάχνει την ισορροπία του άλλου αυστριακού μονοθεσίου, χθες, όμως σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά έκανε τρίτο χρόνο, πίσω από Ράσελ και Χάμιλτον.

Ο Αντονέλι, επικεφαλής της βαθμολογίας, αναμένεται να ξεκινήσει από τις πίσω θέσεις λόγω αλλαγής κινητήρα.

Εν αναμονή των δοκιμαστικών.