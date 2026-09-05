Τι δήλωσαν οι τρεις πρώτοι της εκκίνησης για το Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Κι ενώ περιμένουμε τι θα γίνει με τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος έκανε τον 3ο χρόνο στις κατατακτήριες για το αυριανό Grand Prix της Formula 1, αλλά εξετάζεται αν παρεμπόδισε τον Λόουσον με τη Red Bull – Ford στο Q2, έχουμε τις δηλώσεις των τριών πρώτων.

Με μια έκπληξη πρώτου μεγέθους, ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine που φορά κινητήρια μονάδα της Mercedes, πήρε την pole position για το Grand Prix, με τον Τζορτζ Ράσελ να ξεκινά δεύτερος με τη Mercedes.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην 3η θέση, αν δεν έχουμε ποινή, θα είναι ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, και την 4η ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Δηλώσεις

Στιβ Νίλσεν – Μάνατζερ Alpine

«Βελτιώσαμε σημαντικά το αυτοκίνητο του Πιέρ στο Zandvoort, όπως και το αυτοκίνητο του Φράνκο εδώ. Δεν αξιοποιήσαμε στο έπακρο το πακέτο στο Zandvoort, καθώς είναι μια ιδιόμορφη πίστα, αλλά κάναμε τις σωστές ενέργειες και υπάρχει σαφώς ρυθμός στο αυτοκίνητο, καθώς και οι δύο ήταν γρήγοροι. Το πακέτο μας βοηθά στην τελική μας ταχύτητα. Οπότε θα είναι δύσκολο να μας προσπεράσουν αύριο, κάτι που θα είναι ωραίο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιέρ Γκασλί – Alpine

«Ήταν καταπληκτικό, σας ευχαριστώ όλους! Ήταν απίστευτες κατατακτήριες και από τον πρώτο γύρο στο Q1 ένιωθα καλά στο αυτοκίνητο. Προσπαθούσα να βελτιώνομαι λίγο σε κάθε περίοδο και ένιωθα σαν να ήταν ένας πολύ καλός γύρος. Έχουν περάσει εννέα χρόνια, προσπαθώντας να κυνηγήσω και να πάρω την ευκαιρία να πάρω την pole position. Το να κερδίσω τον πρώτο μου αγώνα και να πάρω την πρώτη μου pole position στη Μόντσα, είναι πολύ ξεχωριστό».

Τζορτζ Ράσελ – Mercedes

«Συγχαρητήρια στον Πιέρ. Φυσικά και απογοητεύτηκα που δεν πήρα την pole position, ήταν λίγο χάλια με τον Φερστάπεν να ανοίγει τον γύρο, γιατί ήμουν λίγο κοντά. Αλλά χαίρομαι που βλέπω την Alpine να παίρνει ένα καλό αποτέλεσμα».

Όσκαρ Πιάστρι – McLaren

«Ο πρώτος γύρος ήταν καλός. Προσπάθησα να δω αν κάποιος θα έβγαινε πρώτος από τα pit lane, αλλά κανείς δεν το έκανε. Δεν υπολόγισα σωστά το φρενάρισμα και απλώς μπλόκαρα, αλλά και πάλι είναι ωραίο να παίρνω ένα καλό αποτέλεσμα, έχει περάσει καιρός».