Νέο χρώμα και ζάντες για το Toyota C-HR GR SPORT

Με 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, στα 10 χρόνια παρουσίας του στην αγορά, το Toyota C-HR δημιούργησε μια νέα εποχή για την ιαπωνική μάρκα.

Με την ευκαιρία του εορτασμού, φρεσκαρίστηκε ελαφρώς η έκδοση GR SPORT, με νέο ματ χρώμα Onyx Grey και ζάντες 20 ιντσών.

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Το head-up display περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η πανοραμική οροφή, η διχρωμία bi-tone+ και το premium ηχοσύστημα JBL διατίθενται προαιρετικά.

Προσφέρεται με τρία συστήματα κίνησης: με το 5ης γενιάς Hybrid Electric 1.8lt με ισχύ 140 hp, με hybrid 2.0lt με ισχύ 180 hp και με plug-in hybrid 2.0lt που αποδίδει 223 hp (ηλεκτρική αυτονομία 66 χλμ. σε μικτό κύκλο).