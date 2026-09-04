Νέο χρώμα και ζάντες για το Toyota C-HR GR SPORT

Με 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, στα 10 χρόνια παρουσίας του στην αγορά, το Toyota C-HR δημιούργησε μια νέα εποχή για την ιαπωνική μάρκα.
Με την ευκαιρία του εορτασμού, φρεσκαρίστηκε ελαφρώς η έκδοση GR SPORT, με νέο ματ χρώμα Onyx Grey και ζάντες 20 ιντσών.
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Το head-up display περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η πανοραμική οροφή, η διχρωμία bi-tone+ και το premium ηχοσύστημα JBL διατίθενται προαιρετικά.
Προσφέρεται με τρία συστήματα κίνησης: με το 5ης γενιάς Hybrid Electric 1.8lt με ισχύ 140 hp, με hybrid 2.0lt με ισχύ 180 hp και με plug-in hybrid 2.0lt που αποδίδει 223 hp (ηλεκτρική αυτονομία 66 χλμ. σε μικτό κύκλο).
Η έκδοση GR SPORT διαθέτει αμορτισέρ με σύστημα Frequency Selective Control (FSC), τα οποία προσαρμόζουν αυτόματα τα χαρακτηριστικά απόσβεσης, βελτιστοποιώντας τόσο την οδική συμπεριφορά όσο και την ποιότητα κύλισης σε ένα ευρύ φάσμα οδικών συνθηκών. Ένα δυναμικό αμορτισέρ στο μπροστινό γόνατο μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς από τον δρόμο.
To GR SPORT βασίζεται στο Toyota C-HR δεύτερης γενιάς, που παρουσιάστηκε το 2023, φέροντας χωνευτές λαβές θυρών, δυναμικό ατμοσφαιρικό φωτισμό με 64 χρώματα, πανοραμική οροφή χωρίς σκιάδιο, ψηφιακό περιβάλλον στο κόκπιτ, και πολλά ακόμα σε εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.