Driveit

Πώς ο Gasly κατάφερε για 6 εκατοστά του δευτερολέπτου να πάρει την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Μοντσα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από τη μάχη με τον Russell που κρίθηκε στις λεπτομέρειες
ford-formula-01
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Πιέρ Γκασλί έκανε το μεγάλο μπαμ χθες, καταφέρνοντας να πάρει μια εντυπωσιακή pole position για το σημερινό Grand Prix της Formula 1 στην Μόντσα, που θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Ο Γάλλος οδηγός της Alpine ανέτρεψε τα προγνωστικά που ήθελαν τον Τζορτζ Ράσελ -κυρίως- της Mercedes, να έχει τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση στην εκκίνηση, κι έτσι θα έχει την ευκαιρία σε μια πίστα όπου το 2020 πέτυχε την πρώτη του νίκη καριέρας, τότε με Alpha Tauri, να επαναλάβει τον άθλο του. Θα δούμε αν και πώς μπορεί να το καταφέρει.

Αυτό που μπορούμε να δούμε τώρα, είναι πώς τα κατάφερε -οριακά- και πήρε την pole position, έχοντας πολύ υψηλή τελική ταχύτητα και διαφορετικές γραμμές ακολουθήσει από τον Ράσελ.

Στον αγώνα, θα έχουμε δύο Ferrari στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με Λεκλέρ και Χάμιλτον, που κάνουν πολύ καλές εκκινήσεις, ενώ και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford από την 5η θέση θέλει να δώσει τη δική του απάντηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
382
170
167
131
129
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo