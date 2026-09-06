Πώς ο Gasly κατάφερε για 6 εκατοστά του δευτερολέπτου να πάρει την pole position στο Grand Prix της Formula 1 στη Μοντσα

Ο Πιέρ Γκασλί έκανε το μεγάλο μπαμ χθες, καταφέρνοντας να πάρει μια εντυπωσιακή pole position για το σημερινό Grand Prix της Formula 1 στην Μόντσα, που θα ξεκινήσει στις 4 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος.

Ο Γάλλος οδηγός της Alpine ανέτρεψε τα προγνωστικά που ήθελαν τον Τζορτζ Ράσελ -κυρίως- της Mercedes, να έχει τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση στην εκκίνηση, κι έτσι θα έχει την ευκαιρία σε μια πίστα όπου το 2020 πέτυχε την πρώτη του νίκη καριέρας, τότε με Alpha Tauri, να επαναλάβει τον άθλο του. Θα δούμε αν και πώς μπορεί να το καταφέρει.

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Αυτό που μπορούμε να δούμε τώρα, είναι πώς τα κατάφερε -οριακά- και πήρε την pole position, έχοντας πολύ υψηλή τελική ταχύτητα και διαφορετικές γραμμές ακολουθήσει από τον Ράσελ.

Στον αγώνα, θα έχουμε δύο Ferrari στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με Λεκλέρ και Χάμιλτον, που κάνουν πολύ καλές εκκινήσεις, ενώ και ο Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford από την 5η θέση θέλει να δώσει τη δική του απάντηση.