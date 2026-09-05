Driveit

Ποινή τριών θέσεων ο Piastri – Πώς θα ξεκινήσουν όλα τα μονοθέσια στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Ο Αυστραλός της McLaren από 3ος θα ξεκινήσει 6ος και οι ενδιάμεσοι οδηγοί κέρδισαν θέση
ford-formula-01
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με τον Πιέρ Γκασλί της Alpine να έχει την pole position, για το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, και τον Τζορτζ Ράσελ να ξεκινά πλάι του, δεύτερος, με τη Mercedes, ο Όσκαρ Πιάστρι που έκανε τον 3ο χρόνο με τη McLaren θα ξεκινήσει τελικά από την 6η θέση.

Ο Αυστραλός τιμωρήθηκε επειδή παρεμπόδισε τον Λίαμ Λόουσον της Red Bull – Ford στις κατατακτήριες δοκιμές, με αποτέλεσμα οι Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford να ανέβουν κατά μία θέση ο καθένας στο γκριντ.

Σειρά εκκίνησης

  1. Πιέρ Γκασλί – Alpine
  2. Τζορτζ Ράσελ – Mercedes
  3. Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari
  4. Λιούις Χάμιλτον – Ferrari
  5. Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – Ford
  6. Όσκαρ Πιάστρι – McLaren
  7. Φράνκο Κολαπίντο – Alpine
  8. Λάντο Νόρις – McLaren
  9. Άρβιντ Λίντμπλαντ – Racing Bulls – Ford
  10. Γκάμπριελ Μπορτολέτο – Audi
  11. Όλιβερ Μπέρμαν – Haas
  12. Νίκο Χούλκενμπεργκ – Audi
  13. Κάρλος Σάινθ – Williams
  14. Εστεμπάν Οκόν – Haas
  15. Γιούκι Τσουνόντα – Racing Bulls – Ford
  16. Βάλτερι Μπότας – Cadillac
  17. Σέρχιο Πέρες – Cadillac
  18. Φερνάντο Αλόνσο – Aston Martin
  19. Λανς Στρολ – Aston Martin
  20. Κίμι Αντονέλι – Mercedes
  21. Λίαμ Λόουσον – Red Bull – Ford
  22. Αλεξ Αλμπον – Williams
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
179
127
85
77
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo