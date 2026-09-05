Ποινή τριών θέσεων ο Piastri – Πώς θα ξεκινήσουν όλα τα μονοθέσια στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Με τον Πιέρ Γκασλί της Alpine να έχει την pole position, για το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, και τον Τζορτζ Ράσελ να ξεκινά πλάι του, δεύτερος, με τη Mercedes, ο Όσκαρ Πιάστρι που έκανε τον 3ο χρόνο με τη McLaren θα ξεκινήσει τελικά από την 6η θέση.
Ο Αυστραλός τιμωρήθηκε επειδή παρεμπόδισε τον Λίαμ Λόουσον της Red Bull – Ford στις κατατακτήριες δοκιμές, με αποτέλεσμα οι Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford να ανέβουν κατά μία θέση ο καθένας στο γκριντ.
Σειρά εκκίνησης
- Πιέρ Γκασλί – Alpine
- Τζορτζ Ράσελ – Mercedes
- Σαρλ Λεκλέρ – Ferrari
- Λιούις Χάμιλτον – Ferrari
- Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – Ford
- Όσκαρ Πιάστρι – McLaren
- Φράνκο Κολαπίντο – Alpine
- Λάντο Νόρις – McLaren
- Άρβιντ Λίντμπλαντ – Racing Bulls – Ford
- Γκάμπριελ Μπορτολέτο – Audi
- Όλιβερ Μπέρμαν – Haas
- Νίκο Χούλκενμπεργκ – Audi
- Κάρλος Σάινθ – Williams
- Εστεμπάν Οκόν – Haas
- Γιούκι Τσουνόντα – Racing Bulls – Ford
- Βάλτερι Μπότας – Cadillac
- Σέρχιο Πέρες – Cadillac
- Φερνάντο Αλόνσο – Aston Martin
- Λανς Στρολ – Aston Martin
- Κίμι Αντονέλι – Mercedes
- Λίαμ Λόουσον – Red Bull – Ford
- Αλεξ Αλμπον – Williams