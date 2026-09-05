Ποινή τριών θέσεων ο Piastri – Πώς θα ξεκινήσουν όλα τα μονοθέσια στο Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα

Με τον Πιέρ Γκασλί της Alpine να έχει την pole position, για το αυριανό Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, και τον Τζορτζ Ράσελ να ξεκινά πλάι του, δεύτερος, με τη Mercedes, ο Όσκαρ Πιάστρι που έκανε τον 3ο χρόνο με τη McLaren θα ξεκινήσει τελικά από την 6η θέση.

Ο Αυστραλός τιμωρήθηκε επειδή παρεμπόδισε τον Λίαμ Λόουσον της Red Bull – Ford στις κατατακτήριες δοκιμές, με αποτέλεσμα οι Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari, Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford να ανέβουν κατά μία θέση ο καθένας στο γκριντ.

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