Πρώτα σε πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα, το Citroen e-C3 στα επιβατικά και το e-C3 Van στα επαγγελματικά

Μολονότι δεν έχουμε ακόμα τα επίσημα στοιχεία των πωλήσεων του καινούργιων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο, έχουμε, ωστόσο, επιμέρους στοιχεία για τα ηλεκτρικά, με τη Citroen να καταγράφει μια διπλή πρωτιά.

Συγκεκριμένα, η γαλλική μάρκα που εισάγεται στην Ελλάδα από τον όμιλο Συγγελίδη, έφερε το e-C3, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της, στην πρώτη θέση της κατηγορίας των supermini, αλλά και στην πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα ηλεκτρικά, σε όλες τις κατηγορίες!

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Μάλιστα, περίπου τα 3 από τα 4 αυτοκίνητα πωλήθηκαν απευθείας σε ιδιώτες πελάτες, δηλαδή δεν προέρχονται από leasing.

Συνολικά, το e-C3, στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, έχει καταγράψει ήδη 216 ταξινομήσεις, αυξημένες, ήτοι 80% παραπάνω σε σχέση με το 8μηνο του 2025, με τη λιανική αγορά να εμφανίζει ακόμη εντυπωσιακότερη πορεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

Επίσης, τον Αύγουστο η Citroen αναδείχθηκε στην πρώτη θέση των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων (LCV BEV) με μερίδιο αγοράς 32,8%, έχοντας ως πρωταγωνιστή το e-C3 Van.

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H Citroen διαθέτει μεγάλη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών: e-C3, e-C3 Aircross, e-C4, e-C4 X και το νέο e-C5 Aircross, όπως και ηλεκτρικά επαγγελματικά: e-C3 Van, e-Berlingo, e-Jumpy και e-Jumper.

Καταλήγοντας, μέσω του Citroen e-CARE, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της – χωρίς επιπλέον χρέωση – καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green’Up (14A), καθώς και καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox, ενώ παράλληλα προσφέρεται προνομιακή δυνατότητα απόκτησης φορτιστή 22 kW. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης με υποστήριξη από την τοποθέτηση έως και την εγγύηση του φορτιστή σε πανελλαδικό επίπεδο.