Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce 280PS – Δοκιμή: Οδηγική απόλαυση που... ηλεκτρίζει!

H Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce είναι η απάντηση σε όσους πιστεύουν ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα είναι μόνο για τις ευθείες!



Η Junior δε χρειάζεται πλέον συστάσεις. Είναι το μικρότερο SUV της γκάμας της Alfa Romeo και ήδη με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταγωνιστική κατηγορία των B-SUV.

Σχεδιαστικά η κομψή σιλουέτα της Junior Elettrica απογειώνεται στις λεπτομέρειες στη Veloce εκδοχή με τους 280 ίππους. Οι 20άρες ζάντες, τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά και οι εμπρός κόκκινες τετραπίστονες δαγκάνες κάνουν πιο… ζόρικη την Ιταλίδα celebrity. Φυσικά δεν λείπει και το λογότυπο Veloce για να τονίζει τις διαθέσεις.

Κατά τ’ άλλα, το καλλίγραμμο compact SUV (μήκος 4.173 χλστ., πλάτος 1.781 χλστ. και ύψος 1.505 χλστ.) διαθέτει δυναμικές και καθαρές γραμμές. Τα εμπρός και πίσω LED φωτιστικά σώματα και το εντυπωσιακό πίσω μέρος, το οποίο αναγράφει ένα καλλιγραφικό alfa romeo, υπογραμμίζουν τον τίτλο της καλλονής του B-SUV segment. Η τριγωνική μάσκα με το τεράστιο ανάγλυφο έμβλημα της Alfa Romeo επιβεβαιώνουν την υπογραφή του Centro Stile, που ανέλαβε εξ ολοκλήρου το αισθητικό κομμάτι της Junior.

Και Junior και Veloce στο εσωτερικό

Η καμπίνα της Alfa Romeo Elettrica Veloce δε διαφέρει από των υπόλοιπων εκδόσεων της Junior. Τα εκπληκτικά bucket Sabelt καθίσματα, όμως, τα συναντάμε εδώ και θα θέλαμε να μην ανήκουν στον προαιρετικό εξοπλισμό, καθώς εκτός από την εξαιρετική τους σχεδίαση απογειώνουν την οδηγική εμπειρία. Με το που καθίσεις ξέρεις ακριβώς τι να περιμένεις και… τι σε περιμένει. Σε αγκαλιάζουν και προσφέρουν πολύ καλή στήριξη, ενώ γίνεσαι ένα στις στροφές, χωρίς το σώμα να πλέει. Η θέση οδήγησης είναι άριστη, στο ιδανικό σημείο, και τη ρυθμίζεις εύκολα.

Όπως και στις αδερφές της Elettrica και Ibrida, το οδηγοκεντρικό ταμπλό, με την κλίση δηλαδή προς την πλευρά του οδηγού, κλέβει την παράσταση, ενώ τα κυκλικά όργανα-σήμα κατατεθέν στον Cannocchiale πίνακα οργάνων συμπληρώνουν τη γνώριμη και θελκτική εικόνα.

Το φωτιζόμενο σήμα της Alfa Romeo στους αεραγωγούς βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον κρυφό φωτισμό στο ταμπλό αποτυπώνουν το γούστο των Ιταλών.

Θυμίζουμε ότι στην Junior το start/stop κουμπί εκκίνησης δε βρίσκεται στο τιμόνι όπως είχαμε συνηθίσει στις Alfa Romeo, αλλά στη βάση της κεντρικής κονσόλας, όπου εκεί είναι τοποθετημένος και ο διακόπτης dna για τα drive modes (dynamic, natural και advanced efficiency), το κιβώτιο και το ηλεκτρικό χειρόφρενο, θυμίζοντας τα ξαδερφάκια του ομίλου Stellantis.

Χωρίς φλυαρίες και υπερβολές, το digital στοιχείο δηλώνει παρουσία με τις δυο ψηφιακές οθόνες να είναι τοποθετημένες το ταμπλό. Η μία οθόνη έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών και η δεύτερη των επίσης 10,25 ιντσών φιλοξενεί το infotainment. Αμφότερες είναι ευκρινείς και ξεκούραστες στο μάτι. Το σύστημα πολυμέσων δεν είναι πολύπλοκο και λίγες μέρες αρκούν για να το οικειοποιηθείς και να ανακαλύψεις ό,τι έχει να προσφέρει. Υποστηρίζει Android Auto και CarPlay.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες Alfa Connect προσφέρουν προηγμένη συνδεσιμότητα, με φωνητική βοηθό που λειτουργεί με το ChatGPT Generative AI για ευκολία.

Στο κομμάτι της εργονομίας, η παρουσία φυσικών διακοπτών για τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών είναι σημαντικό πλεονέκτημα για την ασφάλεια και η παρουσία τους ταιριάζει και στο χαρακτήρα του ιταλικού compact SUV.

Στην έκδοση Veloce, η alcantara επένδυση τονίζει το σπορ ύφος της Junior. Τα υλικά στο ταμπλό, αν και σκληρά, είναι ποιοτικά και δείχνουν ανθεκτικά στο χρόνο, ενώ η συναρμογή είναι πολύ καλή.

Οι θήκες για τα μικροαντικείμενα είναι μεγάλες και βολικές. Στην κεντρική κονσόλα, η βαθιά θήκη-θέση (τρεις θέσεις) για τα ποτήρια είναι από τις πιο πρακτικές και εργονομικές που έχουμε συναντήσει.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός νιώθουν άνετα στις μπροστινές θέσεις, ενώ ακόμα δύο ενήλικες επιβάτες κανονικού αναστήματος μπορούν να μετακινηθούν σχετικά άνετα στις πίσω θέσεις. Η δυσκολία συναντάται κυρίως στο να βγει κάποιος λόγω των bucket καθισμάτων. Για τις αποσκευές, υπάρχουν διαθέσιμα 400 λίτρα (415 λίτρα η χωρητικότητα στην Ibrida) στο πορτ-μπαγκάζ, ένα καλό νούμερο για την κατηγορία.

Στο ζουμί!

Η Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce εξοπλίζεται με μία μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 54 kWh (50,4 kWh η ωφέλιμη) και έναν ηλεκτροκινητήρα, τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, απόδοσης 280 ίππων και 345 Nm ροπής που καταλήγουν στους εμπρός τροχούς.

Παρότι προσθιοκίνητο και με 280 ίππους που θέλουν να… ξεσαλώσουν, η γραμμική επιτάχυνση του κινητήρα οδηγεί σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές και ξεσπάσματα. Δε συναντήσαμε ούτε καν σπινάρισμα στην επιτάχυνση με βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ.

Από στάση, η Junior Elettrica Veloce φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,9 δλ. και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200 χλμ./ώρα με ηλεκτρονικό περιορισμό.

Τα εξαιρετικά νούμερα και το εκπληκτικό στήσιμο της Veloce που σε πριζώνει να ξεχάσεις τους καλούς σου τρόπους, συνοδεύονται από αυτονομία που βλέπεις να σε… χαιρετάει με γοργό ρυθμό, αν υποκύψεις στις Σειρήνες της Veloce.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επίπεδο της αυτονομίας φτάνει έως τα 330 χλμ. σε μεικτές συνθήκες, ωστόσο, για να φτάσει κάποιος κοντά σε αυτό το νούμερο σε μεικτό περιβάλλον χρειάζεται σύνεση και αξιοποίηση του ήρεμου χαρακτήρα της Elettrica. Στην πόλη το νούμερο αυτό είναι πιο εφικτό. Η μέση κατανάλωση που είδαμε στη δοκιμή μας κυμάνθηκε κατά μέσο όρο περίπου στις 19,0 kWh/100 χλμ. Μέσα στην πόλη, είδαμε περίπου 16,0-17,0 kWh/100 χλμ., ενώ στον απαιτητικό ρυθμό ξεπέρασε λίγο τις 20,0 kWh/100 χλμ.

Σχετικά με τη φόρτιση, τα νέα είναι καλά διότι και να «παρασυρθείτε» σε κάποιους φιδογυριστούς επαρχιακούς δρόμους, θα χρειαστούν λιγότερα από 30 λεπτά αναπλήρωσης ενέργειας 10-80% σε ταχυφορτιστή (DC) 100 kW (αναζητήστε από πριν τους πλησιέστερους). Σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 11 kW χρειάζονται περίπου 5 ώρες και 45 λεπτά.

Και στο ψητό!

Η Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce μπορεί να είναι η καθημερινή σου φίλη, αλλά και εκείνη που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας με την άκρως ενδιαφέρουσα οδηγική της συμπεριφορά.

Το συμπαγές μέγεθος της Junior βοηθάει στην πόλη και στις απαιτήσεις της, ωστόσο, η πιο σκληρή ρύθμιση της ανάρτησης (ημιάκαμπτος πίσω) της Veloce σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις της Junior φαίνεται στις σχετικά πιο έντονες εγκάρσιες ανωμαλίες ή σε λακκούβες. Ο πίσω άξονας εμφανίζεται πιο σκληρός και σε συνδυασμό με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά με τις 20άρες ζάντες, οι αντιδράσεις πιο ξερές. Σημειώστε πως η ανάρτηση στη Veloce είναι και 2,5 εκατοστά χαμηλότερη.

Στον αυτοκινητόδρομο, η ποιότητα κύλισης και η πολύ καλή ηχομόνωση σε συνδυασμό με το σταθερό πάτημα δημιουργούν συνθήκες για ένα ευχάριστο και απροβλημάτιστο ταξίδι, αρκεί να έχεις φροντίσει το πλάνο σου για τους σταθμούς φόρτισης, εάν είναι μακρινό.

Στον επαρχιακό δρόμο, η Alfa Romeo Junior Veloce αγαπάει τις φιδίσιες διαδρομές σε απαιτητικό ρυθμό και είναι ένα από τα πιο δυνατά της χαρακτηριστικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Το μπροστινό σύστημα ακολουθεί πειθήνια τις εντολές του οδηγού και πηγαίνει ακριβώς όπου του υποδείξουμε. Το τιμόνι της Veloce είναι ακριβές και με και πολύ καλή αίσθηση, κάτι που δε συναντάμε εύκολα στα αμιγώς ηλεκτρικά.

Το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης της Junior Veloce και το νέας γενιάς εμπρός μπλοκέ διαφορικό Torsen Type D που βάζει τη «μούρη» μέσα στη στροφή, εμποδίζουν το αυτοκίνητο να υποστρέψει ακόμα και σε σχετικά ολισθηρά κομμάτια, εκτός εάν η υποστροφή προκληθεί από δικό μας λάθος.

Σε γενικές γραμμές, η Junior Veloce δε θα σε προδώσει με απρόβλεπτες συμπεριφορές, αλλά σου προσφέρει οδηγική ευχαρίστηση από τη μία στροφή στην άλλη και στις ευθείες που τις ενώνουν, χάρη στην επιτάχυνση που χαρίζουν απλόχερα τα 280 άλογα. Το στιβαρό πλαίσιο συνεργάζεται άψογα με την ανάρτηση και οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές είναι ελάχιστες.

Τα φρένα με αεριζόμενους δίσκους 382 χλστ. εμπρός είναι δυνατά χάρη στις τετραπίστονες μονομπλόκ δαγκάνες έδειξαν ακούραστα στον απαιτητικό ρυθμό. Σημειώστε πως στο οδηγικό προφίλ dynamic, η ανάκτηση μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Τι εστί Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, λοιπόν;

Στην Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce αρέσουν τα δύσκολα και τα βγάζει εις πέρας καταπληκτικά. Δεν περιορίζεται στις εντυπωσιακές επιταχύνσεις, όπως συμβαίνει σε όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά, καθώς η ροπή έρχεται στο πρώτο πάτημα του ροοστάτη, αλλά είναι φτιαγμένη για πολλά παραπάνω.

Όταν πρωτοεμφανίστηκε η Junior κλήθηκε να απαντήσει πολλές φορές κατά πόσο είναι Alfa Romeo. Στην περίπτωση της Veloce το ερώτημα αναδιαμορφώνεται: «Είναι Veloce η Alfa Romeo Junior»; Από εμάς, πάντως, είναι ναι και ναι!

Η τιμή της Alfa Romeo Junior Veloce ξεκινάει από 40.900 ευρώ και προσφέρονται 8 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία ή 120.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο). Σημειώστε πως η τιμή αυτή περιλαμβάνει συνολικό όφελος 6.000 ευρώ, το οποίο προκύπτει από προωθητική ενέργεια λιανικής 3.000 ευρώ και κρατική επιδότηση 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Το ποσό αυτό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, αλλά σπορ αυτοκίνητο τέτοιου βεληνεκούς, τεχνολογίας, ασφάλειας και σχεδίασης δε βρίσκεις εύκολα τη σημερινή εποχή σε αυτή την τιμή.