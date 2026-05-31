Θρίαμβος της Aprilia στο Μουτζέλο με 1-2, Bezzecci – Martin

Σε ένα συναρπαστικό Grand Prix, το 7ο της χρονιάς του MotoGP στην Ιταλία, στο Μουτζέλο, ο Μάρκο Μπετσέκι κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη.

Ο Ιταλός, με την εργοστασιακή Aprilia ξεκίνησε από τον pole position και στον τερματισμό είδε τον ομόσταβλό του Χόρχε Μαρτίν να τερματίζει πίσω του, κι έτσι κατάφερε να διευρύνει τη μεταξύ τους διαφορά στο πρωτάθλημα, στους 17 βαθμούς.

Όμως, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα, οπότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε συγκλονιστική συνέχεια.

Η τρίτη θέση του Φραντσέσκο Μπανιάια έφερε τη Ducati στο βάθρο και ξανά σε θετικά αποτελέσματα, σε μια πίστα στην οποία είχε κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια.

Η νίκη του Μπετσέκι δεν ήρθε εύκολα, καθώς ο Μπανιάια είχε τεθεί επικεφαλής στα μισά του αγώνα, ενώ ο Ραούλ Φερνάντες με την Aprilia της Trackhouse που χθες είχε καταπλήξει κερδίζοντας το Sprint, στην πρώτη στροφή είχε ένα δυνατό φρενάρισμα και έχασε πάρα πολλές θέσεις, με αποτέλεσμα να τερματίσει μόλις στην 9η θέση.

Στην 4η θέση ο Αϊ Ογκούρα με την άλλη Aprilia της Trackhouse και στην 5η θέση ο Ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46.

Ο Πέδρο Ακόστα με τη ΚΤΜ ακολούθησε και έπειτα ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati.

Ο Αλντεγκέρ με τη Ducati της Gresini ήταν 8ο και στη 10η θέση ο Ντιόγκο Μορέιρα με τη Honda LCR.

Επόμενος αγώνας στην Ουγγαρία, 6 και 7 Ιουνίου με Sprint και Grand Prix.