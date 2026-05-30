Λυσσαλέα μάχη στο ράλι Ιαπωνίας με 4 Toyota μπροστά

Εντυπωσιακά εξελίσσεται το 7ο ράλι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος – WRC στην Ιαπωνία.

Ο Έλφιν Έβανς, με 2 κερδισμένη ειδική διαδρομή στις 8 της σημερινής ημέρας, καταφέρνει να παραμένει επικεφαλής της κατάταξης με διαφορά 17,8 δευτ. από τον ομόσταβλό του στην Toyota Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος ήταν ταχύτερος μόνο σε 1 ειδική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεύτερος μέχρι την 3η σημερινή ειδική διαδρομή, Όλιβερ Σόλμπεργκ, στην προσπάθειά του να πιέσει με το Toyota Yaris Rally 1 τον ομόσταβλό του Έβανς, κι έχοντας κερδίσει 2 ειδικές διαδρομές, φτάνοντας στα 10 δευτ. τη μεταξύ τους διαφορά, έκανε ένα λάθος σε μια στροφή, χτύπησε το αυτοκίνητο και εγκατέλειψε άδοξα, παραχωρώντας τη δεύτερη θέση στον Οζιέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Τρίτος ο Σάμι Παχάρι με ένα ακόμα Toyota, κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση με 3 κερδισμένες ειδικές διαδρομές και πλησιάζοντας στα 26,6 δευτ. τον Οζιέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην άσφαλτο δεν είναι εύκολο να καλυφθούν τόσο μεγάλες διαφορές, κι αν αύριο, στην τελευταία ημέρα του αγώνα με 6 ειδικές διαδρομές, δεν έχουμε απρόοπτα, πιθανότατα αυτή θα είναι η τριπλέτα του βάθρου.

Διότι, ο Τακαμότο Κατσούτα, επίσης με Toyota, ύστερα από το χθεσινό κλατάρισμα, τώρα βρίσκεται σε απόσταση 26,9 δευτ. από τον Παχάρι και θα πρέπει να έχουμε ανατροπές για να ανέβει στο βάθρο, μέσα στην πατρίδα του.

Οι τρεις οδηγοί της Hyundai, Αντριέν Φορμό, Τιερί Νεβίλ και Χέιντεν Παντόν, είναι πάνω από 2 λεπτά μακριά από τον πρώτο Έβανς, και απέχουν κατά πολύ του βάθρου.

Η Hyundai εκεί που έκανε ένα βήμα μπροστά στην Πορτογαλία, κερδίζοντας με τον Νεβίλ, τώρα στην Ιαπωνία επέστρεψε στις άσχημες εμφανίσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hyundai Motorsport (@hmsgofficial)

Οι δυο οδηγοί της M-Sport Ford με τα Puma Rally 1, είναι στην 8η θέση ο Τζον Άρμστρονγκ και στην 11η ο Τσόσουα ΜακΕρλιν, έχοντας πολλά προβλήματα.

Στην κατηγορία WRC2, προηγείται ο Νικολάι Γκριαζίν με Lancia Ypsilon HF.

Φινάλε του αγώνα αύριο, λοιπόν.