Νίκησε ο Evans στην Ιαπωνία και πάει για τίτλο στα ράλι

Ακριβώς στα μισά του πρωταθλήματος, ο Έλφιν Έβανς κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη νίκη του φέτος στο WRC, μετά τα χιόνια της Σουηδίας και στην άσφαλτο της Ιαπωνίας.

Ο Ουαλός με το Toyota Yaris Rally1, αν εξαιρέσουμε την πρώτη από τις 20 ειδικές διαδρομές που είχε τεθεί επικεφαλής ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, επίσης με Toyota, έκτοτε πήρε τα ηνία και δεν τα έχασε σε κανένα σημείο μετέπειτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν ταχύτερος μόλις σε 5 ειδικές διαδρομές, όμως οι καλοί χρόνοι που έκανε στις υπόλοιπες, τον συντήρησαν ψηλά και νίκησε με διαφορά 12,8 δευτ. από τον ομόσταβλό του Σεμπαστιάν Οζιέ, περσινό νικητή στην Ιαπωνία, που ήταν ταχύτερος σε 3 ειδικές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ένας ακόμα οδηγός της Toyota, ο Σάμι Παχάρι, με 4 κερδισμένες ειδικές στο παλμαρέ του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη νίκη του ο Έβανς απέκτησε μια διαφορά 20 βαθμών από τον Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος στην πατρίδα του τερμάτισε 4ος, έχοντας και κλατάρισμα που του κόστισε χρόνο.

Παράλληλα, ο Έβανς είναι 49 βαθμούς μπροστά από τον Σόλμπεργκ, που κι αυτός διεκδικεί τον τίτλο, όμως στην Ιαπωνία, ενώ ήταν δεύτερος και πίεζε τον Έβανς, χτύπησε το αυτοκίνητο, εγκατέλειψε, αλλά ξαναμπήκε στον αγώνα για να διεκδικήσει τους βαθμούς που δίνουν οι υπερειδικές, μαζεύοντας το απόλυτο των 10 βαθμών. Κάτι ήταν κι αυτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hyundai Motorsport (@hmsgofficial)

Τρεις οδηγοί της Hyundai ακολούθησαν: Φορμό, Νεβίλ και Παντόν, με την κορεατική μάρκα να είναι πολύ μακριά σε απόδοση από την Toyota.

Ο Άρμστρονγκ με Puma της M-Sport Ford ήταν 8ος και 10ος ο ομόσταβλός του ΜακΕρλιν.

Στην κατηγορία WR2 κέρδισε ο Νικολάι Γκριαζίν με Lancia Ypsilon HF.

Και τώρα ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, 25-28 Ιουνίου.