Νέα στρατηγική After Sales από την Kosmocar

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης για τις μάρκες Audi, Volkswagen, Skoda
Δημήτρης Μπαλής
Σε περίοπτη θέση βρίσκεται για την Kosmocar, εισαγωγέα, μεταξύ άλλων, των μαρκών Audi, Volkswagen, Skoda, ο τομέας του After Sales.

Στο πρόσφατο Συνέδριο After Sales της Kosmocar, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 250 στελέχη από όλη την Ελλάδα, συζητήθηκαν η υφιστάμενη κατάσταση και το After Sales Marketing, η νέα τιμοδοτική πολιτική ανταλλακτικών, τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης των μαρκών, τοι εμπορικές πολιτικές After Sales, οι ψηφιακές εφαρμογές και οι νέες δυνατότητες υποστήριξης του Δικτύου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του After Sales ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης για την Kosmocar και τις μάρκες της. Σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά αυτοκινήτου μεταβάλλεται δυναμικά, η ποιότητα εξυπηρέτησης, η τεχνική επάρκεια, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και υπηρεσιών, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η συνολική εμπειρία πελάτη αποτελούν κρίσιμους παράγοντες διαφοροποίησης και μακροχρόνιας εμπιστοσύνης.

Σημαντικό μέρος της θεματολογίας αφορούσε επίσης την αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων marketing και digital επικοινωνίας, με στόχο την πιο στοχευμένη προσέγγιση των πελατών και την ενίσχυση της σχέσης των μαρκών μαζί τους σε όλο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Ζακ Χαζάν ολοκλήρωσε, μετά από 1,5 χρόνο, έναν σημαντικό κύκλο στον τομέα After Sales της Kosmocar, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Θωμά Παπάζογλου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Head of After Sales από την 1η Ιουνίου 2026.

