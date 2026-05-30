O Marco Bezzecchi με Aprilia στην pole position στο Μουτζέλο

Δυναμική ήταν η εμφάνιση της Aprilia σήμερα, πριν από λίγο, στις δοκιμές κατάταξης τόσο για τον αγώνα Sprint σήμερα, όσο και για το Grand Prix αύριο, στον 7ο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP.

Και οι τρεις πρώτες θέσεις της εκκίνησης είναι καλυμμένες με Aprilia, καθώς την pole position πήρε ο Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia, και την 3η με την άλλη εργοστασιακή μοτοσυκλέτα, ο Χόρχε Μαρτίν.

Μάλιστα, ο Ισπανός πρωταθλητής του 2024, πέτυχε τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα στην ιστορία του MotoGP με 368,6 χλμ./ώρα!

Αυτοί οι δύο οδηγοί προηγούνται και στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ανάμεσά τους στην εκκίνηση θα έχουν τον Ραούλ Φερντάντες με την Aprilia της Trackhouse, ο οποίος χθες δεν κατάφερε να προκριθεί άμεσα στο Q2 και χρειάστηκε να κάνει νωρίτερα σήμερα στο Q1 τον καλύτερο χρόνο, παίρνοντας και το ένα από τα δύο εισιτήρια για το Q2 και τη μάχη για την pole position.

Τις 3 Aprilia ακολουθούν 4 Ducati: ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή μοτοσυκλέτα – έχει επιστρέψει από την ανάρρωση και να είναι πολύ γρήγορος -, ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Gresini, ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή, και ο Ντι Τζιαναντόνιο με την VR46.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται: Ντιόγκο Μπορέιρα με Honda LCR, Φράνκο Μορμπιντέλι με VR46, Πέδρο Ακόστα με ΚΤΜ, Ενεα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3, και Αλεξ Ρινς με εργοστασιακή Yamaha.

Σήμερα στις 4 το απόγευμα ο αγώνας Sprint και αύριο Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, το Grand Prix.