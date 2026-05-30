Πρώτη νίκη του Raul Fernandez σε Sprint στο MotoGP

Ο Ραούλ Φερνάντες ξεκινώντας με την Aprilia της Trackhouse από τη 2η θέση στο Sprint του Μουτζέλο, κατάφερε να ηγηθεί αμέσως και να κερδίσει τον πρώτο του αγώνα Sprint, στο MotoGP.

Δεύτερος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν, εργοστασιακός οδηγός της Aprilia, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιανναντόνιο με τη Ducati της VR46.

Με την εκκίνηση, ο πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati από την τέταρτη θέση βρέθηκε πρώτος, ενώ ο Μάρκο Μπετσέκι που είχε την pole position με την εργοστασιακή Aprilia, έχασε θέσεις.

Στην 3η στροφή του πρώτου γύρου, ο Φερνάντες πήρε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη εύκολα θα έλεγαν.

Στην 4η θέση ο Μπετσέκι που εξακολουθεί να παραμένει πρώτος στη βαθμολογία με 12 βαθμούς διαφορά από τον Μαρτίν.

Στην 5η θέση ο Μαρκ Μάρκεθ, και ακολούθησαν ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati της Gresini και ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati.

Αύριο το μεσημέρι στις 3 το μεγάλο Grand Prix.