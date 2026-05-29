Το Honda SH125i έγινε μαρμάρινο γλυπτό

Με δύο πρωτότυπες δημιουργίες γιορτάζει η Honda τα 25 χρόνια του SH125i, το οποίο από το 2001 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του εργοστασίου της Atessa στην Ιταλία.

Η πρώτη δημιουργία είναι το «Hanami», ένα γλυπτό σε κλίμακα 1:1, λαξευμένο από έναν ενιαίο, συμπαγή όγκο μαρμάρου, που δημιουργήθηκε από τον διάσημο Ιταλό γλύπτη Filippo Tincolini. Το γλυπτό μεταμορφώνει ένα αντικείμενο συνυφασμένο με την κίνηση και τη σύγχρονη κινητικότητα σε κάτι μόνιμο και στοχαστικό, τονίζοντας την ακρίβεια και τη συγκράτηση που στηρίζουν τη σχεδιαστική γλώσσα του σκούτερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο γλυπτό, το μπροστινό τμήμα του σκούτερ αναδύεται και παίρνει μορφή από τον όγκο του μαρμάρου, ενώ το υπόλοιπο παραμένει ενσωματωμένο μέσα στην πέτρα — ένας φόρος τιμής του Tincolini στο non-finito (ημιτελές) του Μιχαήλ Άγγελου.

Αυτή η σκόπιμη επιλογή, να διακοπεί ο καθορισμός του έργου ακριβώς τη στιγμή που η μορφή αρχίζει να εμφανίζεται, επιτρέπει στον καλλιτέχνη να «παγώσει» τη στιγμή που το σκούτερ ανθίζει, σαν ένα λουλούδι σε ένα κλαδί — μια στιγμή όπου το μάρμαρο δεν είναι πλέον αδρανής ύλη, ωστόσο το SH125i δεν έχει ακόμη ζωντανέψει πλήρως.

Είναι σαν την άνθιση των λουλουδιών την άνοιξη: μια στιγμή καθαρού θαύματος που προαναγγέλλει τον καρπό που θα έρθει. Και τα λουλούδια, ένα επαναλαμβανόμενο στοιχείο στην καλλιτεχνική γλώσσα του Filippo Tincolini, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και σε αυτό το έργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τα sakura — ιαπωνικά άνθη κερασιάς — τα οποία εμφανίζονται κατά μήκος του φέρινγκ, του πιρουνιού και του τροχού.

Ο τίτλος του έργου, «Hanami» (που σημαίνει «η θέαση των ανθισμένων λουλουδιών»), προκύπτει από αυτή τη συνάντηση μεταξύ της ιαπωνικής ταυτότητας, του ιταλικού σχεδιασμού και της καλλιτεχνικής όρασης του Tincolini. Τα λουλούδια γίνονται σύμβολο της φόρμας που ανθίζει.

Η δεύτερη δημιουργία είναι το πρωτότυπο SH125i Marmo, μια φρέσκια ερμηνεία του κλασικού σκούτερ που αναπτύχθηκε από τους μηχανικούς στις ιταλικές εγκαταστάσεις παραγωγής της Honda. Χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμη ακρυλική ρητίνη στα πλαστικά, το πρωτότυπο αποδεικνύει πώς οι βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής μπορούν να μιμηθούν χειροποίητα φινιρίσματα, υποστηρίζοντας παράλληλα μια πιο κυκλική προσέγγιση παραγωγής.

Παράλληλα, το μοναδικό φινίρισμα επιφάνειας αναπαράγει τα φυσικά νερά και το βάθος του μαρμάρου σε όλα τα πλαστικά του σκούτερ. Εκτός από τις οπτικές του ιδιότητες, το υλικό προσφέρει ισχυρές ιδιότητες αντοχής σε κρούσεις και γρατζουνιές, κατάλληλες για πραγματική αστική χρήση. Οι μηχανικοί ανέπτυξαν επίσης τη διαδικασία έτσι ώστε το χρώμα να ενσωματώνεται απευθείας στο υλικό πριν από τη χύτευση, καταργώντας την ανάγκη για το παραδοσιακό στάδιο βαφής κατά την παραγωγή.

Επίσης, η εξάλειψη της διαδικασίας βαφής έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές CO2 που συνδέονται με τις συμβατικές μεθόδους φινιρίσματος του αμαξώματος, απλοποιώντας παράλληλα τις ροές εργασίας της παραγωγής και μειώνοντας τα απόβλητα.

Ενώνοντας την τέχνη, τον σχεδιασμό και τη βιωσιμότητα, το εγχείρημα εξερευνά πώς ένα προϊόν που αρχικά σχεδιάστηκε για την πρακτική καθημερινή κινητικότητα μπορεί να υπερβεί τη λειτουργικότητά του και να γίνει ένα αντικείμενο πολιτιστικής και δημιουργικής σημασίας.

Εδώ και 25 χρόνια, το Honda SH125i συνεχώς βελτιώνεται μέσα από διαδοχικές γενιές, διατηρώντας τη σχεδιαστική του ταυτότητα, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής στην πόλη.