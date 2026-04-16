Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί φέτος το Historic Acropolis Rally 2026 – Regularity, με τους συμμετέχοντες να πρέπει να διατηρούν τις Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες (ΜΩΤ) σε όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών ακριβείας, περνώντας από κρυφά σημεία χρονομέτρησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προβλεπόμενο χρόνο.

Η φετινή διαδρομή των 1.000 χλμ. αναβιώνει το πνεύμα του 1ου Διεθνούς Ράλλυ Ακρόπολις του 1953, ακολουθώντας τα μονοπάτια που καθιέρωσαν τον αγώνα ως έναν από τους δυσκολότερους και πιο ελκυστικούς στον κόσμο.

Με κέντρο της διοργάνωσης τη Λίμνη Πλαστήρα, ο αγώνας είναι ο τρίτος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity με συντελεστή 2,5, και αποτελείται από τρία σκέλη με τουλάχιστον 20 Δοκιμασίες Regularity.

Η εκκίνηση θα δοθεί από τις Θερμοπύλες με φόντο το επιβλητικό άγαλμα του Λεωνίδα, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η πρώτη μέρα έχει μια διαδρομή από τη Λαμία μέχρι τη λίμνη Πλαστήρα. Η δεύτερη μέρα έχει διαδρομή που φτάνει κοντά στην Άρτα και στο Καρπενήσι, επιστρέφοντας στη λίμνη Πλαστήρα. Η τρίτη μέρα έχει διαδρομή από τη λίμνη Πλαστήρα έως την Ακρόπολη για τον τερματισμό την Κυριακή 24 Μαΐου στις 18:00.

Φέτος η οργάνωση υπόσχεται μια ακόμα καλύτερη έκδοση, όπως πάντα με άρτια σχεδιασμένες δοκιμασίες ακριβείας, συναρπαστικές δοκιμασίες, απαράμιλλη ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.