smart Brabus με πρόγραμμα προνομίων

Μια νέα προωθητική ενέργεια προνομίων, για τις εκδόσεις BRABUS των μοντέλων smart #1, smart #3 και smart #5, ανακοίνωσε η εισαγωγική εταιρεία Star Automotive Hellas.

Η εταιρεία εξασφάλισε έναν σημαντικό αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων που θα είναι διαθέσιμα από το τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, προσφέρει τρεις εναλλακτικές λύσεις απόκτησης, που ισχύουν έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η πρώτη είναι μακροχρόνια μίσθωση μέσω του νέου προγράμματος «StarLeasing» (powered by Arval), με πακέτο που περιλαμβάνει όλες τις βασικές παροχές (τέλη κυκλοφορίας, μικτή ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών, τακτική συντήρηση, οδική βοήθεια και όχημα αντικατάστασης).

Ενδεικτικά παραδείγματα (διάρκεια 48 μήνες / 20.000 χλμ ανά έτος): smart #1 BRABUS – Μηνιαίο μίσθωμα 372€ (προκαταβολή 8.456,45€), smart #3 BRABUS – Μηνιαίο μίσθωμα 399€ (προκαταβολή 8.932,26€), smart #5 BRABUS – Μηνιαίο μίσθωμα 499€ (προκαταβολή 12.000€). Σημειώνεται ότι οι τιμές leasing δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η δεύτερη λύση απόκτησης είναι άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης «BRABUS zero», με ονομαστικό επιτόκιο 0,0% (πλέον εισφοράς Ν.128/75 0,6%), ελάχιστη προκαταβολή 40% και μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τις 36 μηνιαίες δόσεις. Το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων και συνδυάζεται με ειδικές εκπτώσεις ανά όχημα.

Η τρίτη λύση είναι για αγορά τοις μετρητοίς, με άμεση έκπτωση, η οποία συνδυάζεται και προσαυξάνεται με την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και το όφελος απόσυρσης.

Ενδεικτικά: smart #1 & smart #3 BRABUS – Άμεσο εμπορικό όφελος 6.000€ (με ΦΠΑ), και συνολικό κέρδος για τον αγοραστή 10.500€ (μαζί με το smart Bonus, την κρατική επιδότηση και το όφελος απόσυρσης), smart #5 BRABUS – Άμεσο εμπορικό όφελος 4.000€ (με ΦΠΑ), διαμορφώνοντας το συνολικό οικονομικό όφελος στα 8.500€, αντίστοιχα.