Η Hyundai μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στις οθόνες των οχημάτων της

Μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς, το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με τη Hyundai να παίζει κι αυτό το δικό της ρόλο, ως μακροχρόνιος συνεργάτης του θεσμού.

Συγκεκριμένα, θα κυκλοφορήσει ένα αποκλειστικό ψηφιακό θέμα (Display Theme) σε επιλεγμένα μοντέλα (TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5 και τα νέα NEXO, IONIQ 9 και PALISADE), ώστε να μεταφέρει τον ενθουσιασμό του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά παγκοσμίως απευθείας στο ψηφιακό κόκπιτ των οχημάτων της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το λανσάρισμα αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια καμπάνια της Hyundai Motor «Next Starts Now», η οποία συνδέει την ενέργεια και τις δυνατότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη δέσμευση της εταιρείας για πρόοδο και καινοτομία.

Το νέο Display Theme μεταμορφώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη infotainment του οχήματος με δυναμικά σχέδια εμπνευσμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που αναδεικνύεται η εμβληματική παρουσία του ρομπότ Atlas και του τετράποδου ρομπότ Spot της Boston Dynamics τα οποία θα εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οχήματος, καθώς και σε επιλεγμένες οθόνες πλοήγησης. Το ψηφιακό θέμα του FIFA World Cup 2026 μεταφέρει την ένταση και την ενέργεια του ποδοσφαίρου μέσα στα οχήματα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από εξατομικευμένες λειτουργίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις διευρυμένες δυνατότητες των οχημάτων που βασίζονται σε λογισμικό.

Το Display Theme του FIFA World Cup 2026 είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη έως τις 19 Οκτωβρίου 2026, κατεβάζοντάς το από το Bluelink Store μέσω της εφαρμογής myHyundai.