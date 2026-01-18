Από 2.799 ευρώ το σκούτερ Rockville 125 της UM

Driveit

um-rockville-125
Ένα αμερικανικό σκούτερ, της UM Motorcycles, έφερε στην Ελλάδα η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.

Πρόκειται για το Rockville 125, που διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και ζυγίζει μόλις 140 κιλά.

Ιδανικό για αστικές μετακινήσεις, προσφέροντας ευελιξία και σταθερότητα, εφοδιάζεται με ελαστικά μικτής χρήσης διαστάσεων (110/80-14, 130/70-13), φέρει ανάρτηση μπροστά με τηλεσκοπικό πιρούνι και πίσω με 2 αμορτισέρ με δοχείο αερίου.

um-rockville-125

Επίσης, εξοπλίζεται με ένα ισχυρό σύστημα πέδησης ABS και TCS (με δυνατότητα απενεργοποίησης) για αυξημένη ασφάλεια.

Το νέο UM Rockville 125 φορά έναν σύγχρονο 4-χρονο υδρόψυκτο κινητήρα, 125 κ.εκ., με ηλεκτρονικό ψεκασμό και απόδοση 12,1 ίππων. Με ρεζερβουάρ 12,5 λίτρων, έχει μεγάλη εμβέλεια καθώς η μέση κατανάλωση είναι μόλις 2,7 λίτρα/100 χλμ.

um-rockville-125

Στον βασικό εξοπλισμό διαθέτει, οθόνη TFT 7 ιντσών, Fat bar τιμόνι, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, keyless χειρισμό (εκκίνηση, άνοιγμα σέλας και ρεζερβουάρ), χώρο αποθήκευσης κάτω από τη σέλα που χωρά full-face κράνος, καθώς και παροχή USB.

um-rockville-125

Προσφέρεται με τιμή από 2.799 ευρώ και πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών.

