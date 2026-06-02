Από 31.990 ευρώ το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid

Πλάι στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Deepal S05, έρχεται να προστεθεί η plug-in hybrid έκδοση, που αναμένεται να ενισχύει τις πωλήσεις του μοντέλου της κινεζικής Changan στην Ελλάδα.

Τα πρώτα οχήματα αναμένονται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες και θα είναι διαθέσιμα μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών Changan Hellas, που αυτή τη στιγμή διαθέτει σημεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ επεκτείνεται περαιτέρω.

Το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, ένα προηγμένο C-SUV, φέρει προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της Changan, ένα νέας γενιάς ultra-hybrid που συνδυάζει ηλεκτρικό μοτέρ για ηλεκτρική οδήγηση, μπαταρία 18,4 kWh, και θερμικό κινητήρα για μεγάλη αυτονομία.

Το σύστημα μεταφέρει την κίνηση στον μπροστινό άξονα, έχει συνδυαστική ισχύ 190 kW / 258 PS, και ροπή 300 Nm, επιταχύνοντας σε 7,9 δευτ., ενώ η μέση συνδυαστική κατανάλωση είναι 2.0 λίτρα στα 100 χλμ.

Με δυνατότητα καθημερινής αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης μέχρι 100 χλμ. και συνολική αυτονομία έως 1.060 χλμ., χαρίζει ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Το σύστημα πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4-σε-1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes: EV για ηλεκτρική οδήγηση, PHEV για λειτουργία και των δύο μοτέρ, REEV για να φορτίζει το ηλεκτρικό μοτέρ ο θερμικός κινητήρας και ICE για λειτουργία μόνο του θερμικού κινητήρα.

Το μεγάλο μεταξόνιο των 2,880 μ. επιτρέπει άνεση για 5 ενήλικες επιβάτες, διαθέτει μεγάλο χώρο αποσκευών 552 λίτρων, προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.600 κιλά και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Είναι κατάλληλο και για εταιρική χρήση, με σημαντικά φορολογικά οφέλη και μειωμένο κόστος χρήσης,

Διαθέσιμο σε δύο επίπεδα πλούσιου εξοπλισμού, με τιμές από 31.990 ευρώ (περιλαμβάνεται bonus της εταιρείας 2.000 ευρώ), και συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χλμ., καθώς και από εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 χλμ.