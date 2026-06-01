Cupra Raval: Οι δρόμοι, σου διδάσκουν τα πιο ουσιαστικά μαθήματα ζωής

«University of the Streets», μια ταινία με το νέο μοντέλο να αναδεικνύεται ως το σύμβολο ενός νέου πολιτιστικού κινήματος
Δημήτρης Μπαλής
Τον Ιούλιο αναμένονται τα πρώτα 100% αμιγώς ηλεκτρικά Cupra Raval στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης περίπου 26.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο, των 4 μ. μήκους, το οδήγησα πρόσφατα στη Βαρκελώνη και έχω γράψει σχετικά.

Για το λανσάρισμά του, η CUPRA παρουσιάζει το «University of the Streets», μια νέα καμπάνια που αποτυπώνει μία νοοτροπία του να μην σταματάς ποτέ να μαθαίνεις, βασισμένη στην πεποίθηση ότι οι δρόμοι σου διδάσκουν τα πιο ουσιαστικά μαθήματα ζωής, περισσότερο από  τις αίθουσες διδασκαλίας.

Με φόντο τη συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, η CUPRA μεταμορφώνει τη γειτονιά σε παγκόσμιο κόμβο συζήτησης. Το «University of the Streets», φέρνει κοντά ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο μουσικής, σπορ και urban κουλτούρας, όχι μόνο για να αντικατοπτρίσει μία νέα γενιά που διαμορφώνει τον πολιτισμό μέσα από διαφορετικούς τομείς, αλλά και για να τοποθετήσει το ταλέντο και το CUPRA Raval στο επίκεντρο της ιστορίας.

Η καμπάνια αναδεικνύει τις βασικές αρχές που πρεσβεύει το «University of the Streets», όπως αυτές εκφράζονται από τους Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Kim Petras, Theodora και Lancey Foux, καθώς και από τους παίχτες της FC Barcelona Vicky López, Pedri, Fermín López, Alejandro Balde, Pau Cubarsí και Ferran Torres.

Αντί να εστιάζει σε έναν μόνο πρωταγωνιστή, η καμπάνια υιοθετεί μια συλλογική προσέγγιση, ευθυγραμμισμένη με την street κουλτούρα. Ο καθένας από αυτούς εκφράζει μια νέα μορφή ιστορίας επιτυχίας: όχι καθορισμένη από κανόνες ή θεσμούς αλλά από αφοσίωση και την ικανότητα να δημιουργεί τον δικό του δρόμο. Μαζί δίνουν φωνή σε μία γενιά, η οποία δεν περιμένει έγκριση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δρόμοι δεν αποτελούν απλά φόντο, αλλά έναν  χώρο όπου το ταλέντο διαμορφώνεται, μοιράζεται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς.

Το CUPRA Raval δεν εμφανίζεται απλώς στην καμπάνια. Ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της: περισσότερο από ένα ακόμη αστικό αυτοκίνητο, αποτελεί μια ριζοσπαστική ερμηνεία της ηλεκτρικής αστικής κινητικότητας, συνδυάζοντας εντυπωσιακό σχεδιασμό, ηλεκτρισμένες επιδόσεις και μια έντονα οδηγoκεντρική προσέγγιση.

