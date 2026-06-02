Η πανίσχυρη Fabia 130 των 177 ίππων από 29.950 ευρώ

Με αφορμή τα 130 χρόνια της Skoda, η τσεχική μάρκα του ομίλου Volkswagen, παρουσιάζει την ειδική, επετειακή έκδοση Fabia 130, για την οποία άνοιξαν παραγγελίες με τιμές από 29.950 ευρώ.

Βασισμένο στην επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, το Fabia 130 φέρει κινητήρα 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 130 kW / 177 PS με 250 Nm ροπής. Η μέγιστη ισχύς αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ..

Το μοτέρ συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων, με ειδική ρύθμιση, υψηλότερα σημεία αλλαγής σχέσεων, ταχύτερες αλλαγές, κατεβάσματα ταχυτήτων με διπλή αποσύμπλεξη στο Sport Mode καθώς και τροποιημένη συμπεριφορά πέδησης για πιο άμεση επαναεπιτάχυνση.

Η Fabia 130 επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτ., με την τελική ταχύτητα να προσεγγίζει τα 228 χλμ./ώρα, όντας το ταχύτερο Fabia παραγωγής.

Επίσης, η σπορ ανάρτηση έχει χαμηλότερα ελικοειδή ελατήρια κατά 15 χιλιοστά και ζάντες 18 ιντσών Libra, ενώ το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο ακριβή πληροφόρηση και ταχύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις οδηγικές προτιμήσεις.

Πέραν αυτών, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων: ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, και ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη δυνατότητα ολίσθησης τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο ζωντανή και αυθεντική οδηγική εμπειρία

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα «130» στα εμπρός φτερά και την πίσω πόρτα, ενώ φέρει προβολείς Bi-LED με μαύρα πλαίσια, μαύρη διακοσμητική λωρίδα στο πίσω μέρος, και διπλές απολήξεις εξάτμισης.

Η καμπίνα περιλαμβάνει σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν, σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων, μεταλλικά πεντάλ και μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και οθόνη infotainment 8,25 ιντσών, με προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.