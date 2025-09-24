Aprilia SR GT Replica με καταβολές από το MotoGP

Εμπνευσμένο από τις Aprilia RS-GP που οδηγούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP οι Χόρχε Μαρτίν και Μάρκο Μπετσέκι, το Aprilia SR GT Replica έρχεται να προσθέσει τον ενθουσιασμό που θέλουν οι φίλοι των δύο τροχών.

Με τα ίδια κόκκινα και μοβ γραφικά που χαρακτηρίζουν τα φέρινγκ της Aprilia RS–GP της επίσημης ομάδας Aprilia Racing, φέρει το εμβληματικό μεγάλο λογότυπο της Aprilia και τη λαβή του συνεπιβάτη σε ματ μαύρο φινίρισμα.

Οι ζάντες είναι βαμμένες μαύρες, με κόκκινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση στο κανάλι του μπροστινού τροχού, ενώ ξεχωρίζουν τα εμπρός και πίσω δισκόφρενα με προφίλ μαργαρίτας. Το πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης ελαστικά με σπορ πέλμα δρόμου αντί για τα ελαφρώς τρακτερωτά ελαστικά «all terrain» των άλλων Aprilia SR GT και SR GT Sport.

Τα λογότυπα των χορηγών της ομάδας Aprilia Racing προσδίδουν στο Aprilia SR GT Replica 2025 την εντυπωσιακή εμφάνιση των μοτοσυκλέτών RS-GP που αγωνίζονται σε πίστες σε όλο τον κόσμο, ενώ παρέχονται επίσης οι αριθμοί αγώνων των Μαρτίν και Μπετσέκι.

Το νέο Aprilia SR GT Replica 2025 διατίθεται στις εκδόσεις 125 και 200 στην τιμή των 3.549 ευρώ και 3.749 ευρώ αντίστοιχα, με 4 χρόνια εγγύηση.

Στο Aprilia SR GT, η ενεργή θέση οδήγησης και το φαρδύ γυμνό τιμόνι σε στυλ μοτοσυκλέτας παρέχουν καλύτερο έλεγχο, ενώ η ανάρτηση μεγάλης διαδρομής και το μεγαλύτερο ύψος από το έδαφος επιτρέπουν να κινηθεί εύκολα στην πόλη.

Προσφέρεται με δύο υπερσύγχρονους κινητήρες Euro 5+ υγρόψυκτους, με ηλεκτρονικό ψεκασμό και τετραβάλβιδο χρονισμό από την οικογένεια i-get: με τον μονοκύλινδρο i-get 125 κ.εκ., με μέγιστη ισχύ 11 kW στις 8.900 σ.α.λ. και ροπή έως και 12 Nm στις 6.750 σ.α.λ., και στην έκδοπση Aprilia SR GT 200 με τον μονοκύλινδρο κινητήρα 174 κ.εκ. που διαθέτει ισχύ 13 kW στις 8.650 σ.α.λ. και ροπή 16,5 Nm στις 7.000 σ.α.λ.