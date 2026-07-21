Πιλοτικό πρόγραμμα σε πραγματικές συνθήκες με οχήματα BMW και Toyota,που κινούνται με 100% ανανεώσιμη βενζίνη

Ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 μηνών ξεκίνησε στην Ισπανία, με τη συνεργασία του BMW Group, της Toyota Motor Europe, της Bosch και της Repsol.

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταδείξει σε πραγματικές συνθήκες τις δυνατότητες των οχημάτων που χρησιμοποιούν αποκλειστικά επιλέξιμα καύσιμα (VEEF).

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Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση ενός στόλου περίπου 20 οχημάτων Toyota και BMW, τα οποία θα κινούνται με 100% ανανεώσιμη βενζίνη της Repsol (Nexa 95) και θα υποστηρίζονται από την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία παρακολούθησης καυσίμων της Bosch.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες – στόχους. Ο πρώτος είναι η διαθεσιμότητα ανανεώσιμης βενζίνης στην αγορά, με την αξιοποίηση της υποδομής της Repsol, η οποία αποτελεί σήμερα τον μοναδικό προμηθευτή 100% ανανεώσιμης βενζίνης μέσω δημόσιων πρατηρίων καυσίμων στην Ισπανία.

Ο δεύτερος στόχος είναι η ετοιμότητα των τεχνολογιών ψηφιακής παρακολούθησης και πιστοποίησης, μέσω του συστήματος «Digital Fuel Twin» της Bosch, το οποίο πιστοποιεί τη χρήση ανανεώσιμων καυσίμων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Τρίτος στόχος η λειτουργία στόλων VEEF σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα οχήματα που ήδη κυκλοφορούν μπορούν να κινούνται με 100% ανανεώσιμα καύσιμα, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές.

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Και τέταρτος στόχος, το σύστημα της Bosch θα συλλέγει και θα επικυρώνει δεδομένα ανεφοδιασμού από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων οχημάτων, πρατηρίων καυσίμων και συναλλαγών μέσω καρτών καυσίμων, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και διαφανή παρακολούθηση της χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων.

Η πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και σε μεγάλη κλίμακα ως λύση για την απανθρακοποίηση των οδικών μεταφορών. Η ανανεώσιμη βενζίνη Nexa 95 της Repsol παράγεται από πρώτες ύλες που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RED, προσφέροντας σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, ενώ παραμένει πλήρως συμβατή με τους σημερινούς βενζινοκινητήρες και τις υπάρχουσες υποδομές.

Τα δεδομένα και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος θα κοινοποιηθούν στους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στους εκπροσώπους της βιομηχανίας και στα μέσα ενημέρωσης, συνεισφέροντας στον διάλογο για την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυνατότητα ένταξης των οχημάτων VEEF στα μελλοντικά κανονιστικά πλαίσια.

«Πιστεύουμε ότι τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, παράλληλα με την ηλεκτροκίνηση, στη μείωση των εκπομπών CO2. Καθώς η μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη, γίνεται ολοένα και πιο ορατός ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα ανανεώσιμα καύσιμα μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη αυτού του κενού και στην επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υβριδικές και plug-in υβριδικές τεχνολογίες», δηλώνει ο Pascal Ruch, Αντιπρόεδρος Εταιρικών & Κυβερνητικών Υποθέσεων της Toyota Motor Europe.