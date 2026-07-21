Με αναβαθμισμένες τεχνολογίες το Audi Q3

Από τον Αύγουστο του 2026 θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες το αναβαθμισμένο Audi Q3.

Πλέον, φέρει στον βασικό εξοπλισμό θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, όπως και νέο σύστημα infotainment που ενσωματώνει πολλές νέες εφαρμογές, όπως το Microsoft Teams, απευθείας στο MMI, λειτουργώντας αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται smartphone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ενσωματωμένος βοηθός Audi επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο σε ευρύ φάσμα λειτουργιών του οχήματος, και ο ασύρματος φορτιστής smartphone στην κεντρική κονσόλα του Audi Q3 υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile, αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης από 15 σε 25 watt. Τα επανασχεδιασμένα χειριστήρια του τιμονιού συνδυάζουν πλήκτρα αφής με απτικά περιστροφικά χειριστήρια, ενώ για τους πίσω επιβάτες υπάρχουν τρεις θύρες USB-C με ισχύ φόρτισης έως και 100 watt.

Παράλληλα, η Audi αναδιαρθρώνει τα πακέτα εξοπλισμού: Tech, Tech Plus και Tech Pro, με αναβαθμίσει στην ανάρτηση, ακουστικούς υαλοπίνακες, ηχοσύστημα Sonos, και οσφυϊκή υποστήριξη.

Επίσης, βελτιωμένες λειτουργίες έχει το adaptive cruise assist, καθώς μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί διαδικτυακά δεδομένα, ώστε να προσαρμόζει την ταχύτητα και τις αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα. Για πρώτη φορά, το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα συλλογικής πληροφόρησης για να υποστηρίζει τη διαμήκη καθοδήγηση και την καθοδήγηση εντός της λωρίδας, επιτρέποντας στο Q3 να λαμβάνει υπόψη τη μέση ταχύτητα κίνησης σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι ακόμα, οι οδηγοί μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως το park assist pro και τη λειτουργία Trained Parking μέσω της εφαρμογής myAudi στο smartphone τους, ενώ η νέα λειτουργία Valet Mode κλειδώνει την οθόνη και τα πλήκτρα όταν το όχημα παραδίδεται σε τρίτους, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν προστατευμένα.

Το Audi Q3 φέρει προβολείς digital Matrix LED που προσαρμόζουν δυναμικά την κατανομή του φωτός για να μην θαμπώνουν τους οδηγούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Εξάλλου, το Q3 e-hybrid μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως και 2.000 κιλά (600 κιλά περισσότερα από πριν).