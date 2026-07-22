Περισσότερος εξοπλισμός στο Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV χωρίς αύξηση τιμής

Το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Ford στην Ευρώπη, και μία από τα πιο δημοφιλής προτάσεις στην κατηγόρια του στην Ελλάδα, το ήπια υβριδικό Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV, προσφέρεται με πιο πλούσιο εξοπλισμό χωρίς αύξηση στην τιμή.

Συγκεκριμένα, οι αναβαθμισμένες εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition του Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV ενσωματώνουν πλέον στον βασικό τους εξοπλισμό στοιχεία όπως: το Πακέτο Άνεσης (Comfort Pack) στο οποίο περιλαμβάνονται κάμερα οπισθοπρείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με προβολή του λογοτύπου Puma στο έδαφος, λειτουργία εισόδου χωρίς κλειδί (Keyless Entry), ασύρματη φόρτιση συσκευών, φωτοχρωματικό εσωτερικό καθρέπτη και κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, φέρει στάνταρ νέα σπορ ανάρτηση που ενισχύει περαιτέρω τον δυναμικό, οδηγοκεντρικό και fun-to-drive χαρακτήρα του μοντέλου.

Επιπλέον, η έκδοση ST-Line X είναι εφοδιασμένη στάνταρ με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης όπως τα Adaptive Cruise Control (ACC), BLIS, κάμερα 360 μοιρών, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ημιδερμάτινα καθίσματα, καθώς και το κορυφαίο σύστημα ήχου της B&O, προσφέροντας μια απαράμιλλη ακουστική εμπειρία.

Η δε έκδοση BlueCruise Edition, εκτός από το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης BlueCruise της Ford, εξοπλίζεται στάνταρ με το μοναδικό χρώμα αμαξώματος Vapor Blue, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε μαύρο χρώμα, φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου και ημιδερμάτινα καθίσματα με μπλε ραφή.

Το Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS mHEV προσφέρεται μέσω των ευέλικτων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%.