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Ήρθε η κορυφαία έκδοση Hyundai Inster Lounge με αποκλειστικά χαρακτηριστικά

Νέο επίπεδο άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου, με πολυτελή και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία
hyundai inster-lounge
Δημήτρης Μπαλής
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Πλάι στα INSTER και INSTER Cross, η Hyundai προσθέτει και την έκδοση INSTER Lounge.

Το μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV της κορεατικής μάρκας, βασίζεται στα πλεονεκτήματα του INSTER, και φέρνει εσωτερικό premium αισθητικής, νέο premium ηχοσύστημα με ηχεία που διαθέτουν μεμβράνες Kevlar, επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα και δέρμα, επένδυση οροφής με πλεκτή υφή, πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και προσαρμόσιμη διάταξη, πίσω καθίσματα συρόμενα και με ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης, δάπεδο χώρου αποσκευών που επιτρέπει ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και ασημί πλαϊνά προστατευτικά.

hyundai inster-lounge

Το INSTER Lounge διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS.

Προαιρετικά προσφέρονται κι άλλα στοιχεία άνεσης, όπως: ασύρματες βάσεις φόρτισης κινητών συσκευών, ενώ υπάρχει και μια ευρεία γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, όπως λύσεις αποθήκευσης εσωτερικού χώρου και σχάρες οροφής.

hyundai inster-lounge

Το INSTER Lounge διατίθεται με μπαταρία 49 kWh και ηλεκτροκινητήρα 84 kW (115 ίππων), με τη μεικτή αυτονομία να βρίσκεται στα έως 360 χλμ. και στα 493 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο. Παράλληλα, επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά.

Η τιμή του ανέρχεται σε 30.990 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση.

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