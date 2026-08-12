Audi Q3 SUV 1.5 TFSI MHEV 150 PS S-line – Δοκιμή: Γερμανική απάντηση με εμφατικό τρόπο

Το κορυφαίο σε πωλήσεις SUV της Audi, το Q3 εμφανίστηκε στην 3η του γενιά πολύ πιο ώριμο, ακόμα καλύτερα εξοπλισμένο σε συστήματα άνεσης και υποβοήθησης, και με μια γκάμα κινητήρων που καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν όλης της αγοράς. Δεύτερο σε νούμερα στην κατηγορία των μικρομεσαίων C-SUV, σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά με αντιπάλους από την Ευρώπη, κυρίως, την Ιαπωνία και την Κίνα, το νέο Audi Q3 διαθέτει εκείνα τα όπλα που μπορούν να το κρατήσουν ψηλά, και ειδικά τώρα με την εγγύηση των 10 ετών που προσφέρει η εισαγωγική εταιρεία Kosmocar. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διατίθεται σε έκδοση SUV και Sportback, που έχει στυλ coupe. Σε κάθε περίπτωση η ανανέωση είναι εμφανής σε πολλά σημεία, ξεκινώντας από την εμφάνιση. Ανεπαίσθητα μακρύτερο (κατά μόλις 4 χιλιοστά από πριν), με μήκος 4,531μ., πλάτος 1,859μ. και ύψος 1,588μ., ανήκει στα μεγαλύτερα, σε διαστάσεις, στην κατηγορία του, αλλά αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ευελιξία στην πόλη. Το εντυπωσιακό μπροστινό τμήμα είναι που τραβά το βλέμμα, με την πολυγωνική μαύρη μάσκα Singleframe, τα λεπτά φωτιστικά ημέρας, τους matrix LED προβολείς, και το μικρό σπόιλερ που προσδίδει σπορτίφ τόνο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στο πλάι, το περίγραμμα των θόλων των τροχών, μαζί με τις ράγες οροφής, τα σκουρόχρωμα πίσω παράθυρα, και τις μεγάλες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, συνθέτουν μια καλοσχηματισμένη σιλουέτα που φέρει φουσκωμένους ώμους και 19,9 εκ. απόσταση από το έδαφος, που ισοδυναμεί με δυνατότητες οδήγησης εκτός δρόμου με άνεση.

Πίσω, η υπογραφή της Audi είναι φωτιζόμενη και αναγνωρίσιμη, στο σήμα με τα δακτυλίδια, τα OLED φωτιστικά, και στην ενιαία, λεπτή λωρίδα που διατρέχει το αμάξωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα και το πλάτος του αυτοκινήτου. Η αεροτομή ψηλά, ο διαχύτης και η κρυφή απόληξη της εξάτμισης, τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Ο άνεμος της ανανέωσης πνέει ιδιαίτερα έντονα στην καμπίνα, με μια φρεσκάδα που σε εκπλήσσει ευχάριστα. Η διπλή, κυρτή οθόνη μπροστά σου είναι πλημμυρισμένη από ψηφιακή τεχνολογία, με πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών για τον οδηγό και οθόνη ενημέρωσης / ψυχαγωγίας 12,8 ιντσών. Μαλακά πλαστικά, άψογο φινίρισμα, σπορ πινελιές με το τύπου αλουμινίου κάτω μέρος του ταμπλό που είναι ελαφρώς κεκλιμένο προς τον οδηγό, και στο σπορ τιμόνι, που φέρει την ένδειξη S που παραπέμπει στον σπορ εξοπλισμό S-line, που απαντάται, μεταξύ άλλων, και στις πενταλιέρες αλουμινίου.

Θα σταθώ λίγο στο πολυλειτουργικό τιμόνι, με διακόπτη για το σύστημα κίνησης στα δεξιά, διακόπτη αριστερά για φώτα και φλας, και έναν ακόμα διακόπτη πιο χαμηλά για το cruise control. Στο τιμόνι βρίσκονται και πλήκτρα για την κάμερα, ώστε να βλέπεις εμπρός και πίσω. Η σχετικά ψηλά τοποθετημένη κονσόλα, έχει δύο ποτηροθήκες, θέση για επαγωγική φόρτιση smartphone, τον διακόπτη εκκίνησης, τον διακόπτη για το ηλεκτρικό χειρόφρενο, και έναν περιστροφικό διακόπτη για την ένταση του ήχου. Ωστόσο υπάρχουν κι άλλα πλήκτρα, που αρέσκονται στους Ευρωπαίους, και είναι σε σωστή θέση πάνω από την κονσόλα. Από αυτά ρυθμίζεις τα προγράμματα οδήγησης (drive select), την απενεργοποίηση του ESP (για λίγο διότι εμπλέκεται αυτόματα στα δύσκολα), την απενεργοποίηση του start-stop και των αισθητήρων παρκαρίσματος.

Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις γίνονται μέσω της οθόνης αφής. Τα υφάσματα στις ταπετσαρίες είναι θαυμάσια και εξαιρετικά τα τύπου μπάκετ καθίσματα, με σήμα S και την κατάλληλη πλευρική στήριξη που χρειάζεσαι, ειδικά όταν κινείσαι σε στροφιλίκια. Η άνεση είναι αρκετά καλή με τα 2,68μ. μεταξόνιο, με δύο ενήλικες επιβάτες να έχουν χώρο για πόδια και κεφάλι, με τον τρίτο επιβάτη στη μέση να έχει να αντιμετωπίσει το ψηλό τούνελ μετάδοσης.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ με τα 488 λίτρα είναι υπερ-αρκετή για ένα ταξίδι, με έξτρα μικρούς χώρους στο πλάι, ενώ για όσους θέλουν δίνεται δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2 τόνους. Η προσθιοκίνητη έκδοση που οδήγησα εφοδιάζεται με ένα γνώριμο από τον όμιλο της VW μοτέρ, υπερτροφοδοτούμενο βενζίνης 1.5lt TFSI, που συνεπικουρείται από ήπια υβριδική τεχνολογία MHEV, και αποδίδει 150PS στις 5.000 – 6.000 σ.α.λ., με 250Nm ροπής, από τις 1.500 σ.α.λ., δηλαδή πολύ χαμηλά. Κι αυτό φαίνεται στον δρόμο.