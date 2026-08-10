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Διατίθενται 140 A-Class σε ειδική, επετειακή τιμή

Η Mercedes-Benz συνεχίζει να γιορτάζει 140 χρόνια καινοτομίας
mercedes-a-class
Δημήτρης Μπαλής
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Μια ακόμα προσφορά της εισαγωγικής εταιρείας της Mercedes-Benz στην Ελλάδα, με τη συνέχιση του εορτασμού των 140 χρόνων της γερμανικής φίρμας.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, διατίθεται η Mercedes-Benz A 200 Progressive, με συνολικό όφελος άνω των 2.900 ευρώ, στην τιμή των 32.990 ευρώ.

Η Α 200 Progressive προσφέρει ένα ολοκληρωμένο επίπεδο εξοπλισμού, όπως: προβολείς LED με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτός για βέλτιστη ορατότητα, καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη 4 σημείων και πολλαπλές ρυθμίσεις, πολυλειτουργικό σπορ δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια αφής, διάκοσμο σε σκούρο χρώμα με ανθρακονήματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών «Hey Mercedes», «Πακέτο Στάθμευσης», «Πακέτο Καθρεφτών», και σύστημα πλοήγησης Connectivity Plus.

Η A 200 Progressive εφοδιάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.3lt ισχύος 163 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT.

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