Δύο μεταχειρισμένα supermini για πόλη και εξοχή

Ευέλικτα, οικονομικά και πρακτικά ανήκουν στην κατηγορία Β, συνεπώς είναι ιδανικά για μέσα στην πόλη, αλλά και στις εξοχικές διαδρομές σε νησιά ή όποιο άλλο όμορφο μέρος της Ελλάδας, το οποίο είναι δύσκολο στις μετακινήσεις.



Ο λόγος για το Fiat Panda και το Skoda Fabia. Επιλέξαμε να σας προτείνουμε δύο supermini με μεγάλη ζήτηση και προσφορά στην αγορά των μεταχειρισμένων με έμφαση στην οικονομία και την πρακτικότητα. Εν ολίγοις, δύο αυτοκίνητα που δε ζητούν πολλά, αλλά φροντίζουν να σας έχουν πάντα ικανοποιημένους, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν αξιόλογη λύση για να καλύπτει κάποιος τις καθημερινές αστικές -και όχι μόνο- μετακινήσεις.



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Οι «μαζεμένες» διαστάσεις τους σας απαλλάσσουν από το άγχος του παρκαρίσματος, αλλά και της μετακίνησης σε στενά, στενάκια και μέρη με διπλοπαρκαρισμένα.



Φυσικά, και τα δύο μοντέλα ταξιδεύουν μια χαρά, με το Skoda Fabia να έχει προβάδισμα, χωρίς ωστόσο να τα συγκρίνουμε όσον αφορά την ποιότητα κύλισης και την άνεση με μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.



Έτσι, λοιπόν, επιλέγουμε δύο best seller για εκείνους που η καθημερινότητά τους απαιτεί ευελιξία και ευκολία μέσα στην πόλη, στο νησί ή όπου αλλού.



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Fiat Panda

Η τετρακίνητη έκδοση του Fiat Panda της τρίτης γενιάς (2011-2024) ταιριάζει γάντι για όσους επιθυμούν να κινούνται τόσο στον απαιτητικό αστικό ιστό όσο και σε χωμάτινες ή δύσκολες διαδρομές ανά την Ελλάδα.

Το δημοφιλές ιταλικό supermini έχει αγαπηθεί πολύ από το 1980 όταν και πρωτοεμφανίστηκε λόγω της ευελιξίας του, του χαμηλού κόστους χρήση και της πρακτικότητας. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ανάμεσα σε τέσσερις γενιές, αλλά και σε διάφορες εκδόσεις και κινητήρες (βενζίνη, υβριδικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγράεριο ή αμιγώς ηλεκτρικό).



Fiat Panda 4×4 του 2013

Προτείνουμε, λοιπόν, την τετρακίνητη εκδοχή του Panda της τρίτης γενιάς, καθώς είναι σύγχρονη, αλλά και η πιο κατάλληλη για extreme διαδρομές. Το Panda 4×4 είναι ένα ικανό αυτοκίνητο, ενώ το ελαφρύ αμάξωμα και οι κοντοί πρόβολοι του επιτρέπουν να συνεχίζει εκεί που οι υπόλοιπες εκδόσεις του ιταλικού μικρού σταματούν. Έτσι, εκτός από την πόλη, το τετρακίνητο Panda μπορεί να αντεπεξέρθει σε επαρχιακές διαδρομές, σε χώμα, λάσπη, ήπιες πετρώδεις επιφάνειες και χιόνι. Σε συνδυασμό με τον diesel 1.3 MultiJet κινητήρα, η τετρακίνητη έκδοση αποτελεί μία από τις πιο πρακτικές και συμφέρουσες επιλογές. Σημειώστε πως η τιμή του τετρακίνητου Panda είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις, αλλά είναι μία λύση που κάποιος την επιλέγει για συγκεκριμένους σκοπούς, οπότε η διαφορά τιμής δεν επηρεάζει την απόφασή του, ενώ έχει υψηλή μεταπωλητική αξία. Ένας μέσος όρος τιμής είναι τα 10.000 ευρώ, ωστόσο, η τιμή ανεβαίνει αναλόγως τη χρονολογία και την κατάσταση του αυτοκινήτου.



Το τετρακίνητο Fiat Panda ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ό,τι του ζητηθεί.

Εάν πάλι κάποιος επιθυμεί δικίνητη έκδοση, διότι χρειάζεται κυρίως ευελιξία και πρακτικότητα, χωρίς να επικεντρώνεται στις ανάγκες ενός νησιού ή στις εκδρομικές αναζητήσεις, μία ενδιαφέρουσα πρόταση είναι το Fiat Panda του 2018 με τον 1.200άρη βενζινοκινητήρα των 69 ίππων. Είναι σύγχρονο, οικονομικό στην κατανάλωση και απροβλημάτιστο και ο κινητήρας έχει αποδειχθεί αξιόπιστος. Ένας μέσος όρος τιμής είναι τα 9.000 ευρώ. Εάν πάλι θέλετε ένα δεύτερο αυτοκίνητο για… όλες τις δουλειές και σε πολύ χαμηλή τιμή μπορείτε να στρέψετε την αναζήτησής σας στη δεύτερη γενιά (2003-2011), η οποία επίσης βγαίνει σε 4×4 έκδοση. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές στην αγορά των μεταχειρισμένων από 2.500 ευρώ και φτάνουν μέχρι 7.500 ευρώ αναλόγως τη χρονολογία, την έκδοση και την κατάσταση.



Fiat Panda 2003

Skoda Fabia

To Skoda Fabia εκτός από value for money επιλογή στην αγορά των μεταχειρισμένων (και των καινούριων φυσικά) αποτελεί και ένα από τα πιο ευκολοδήγητα, αξιόπιστα και οικονομικά μοντέλα του B-Segment. Το Fabia έχει εκτιμηθεί από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο από την πρώτη κιόλας γενιά του (1999) χάρη στα τίμια χαρακτηριστικά του. Πλέον διανύει την τέταρτη γενιά, αλλά και οι προηγούμενες έχουν ενδιαφέρον και συμφέρουν οικονομικά.



Προτείνουμε την τρίτη γενιά του Skoda Fabia (2014-2021), καθώς έχει μεγάλη προσφορά και ζήτηση, βασίζεται στην πλατφόρμα MQB του Group VAG και το δημοφιλές supermini είναι αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς. Με πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, ευελιξία, ευρυχωρία, πρακτικότητα και οικονομία στη χρήση, το Fabia θα χαρακτηριζόταν ένα αυτοκίνητο «σκυλί» που δε φοβάται τα δύσκολα. Στα συν και η μεγάλη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και η οικονομική συντήρηση. Έτσι, το Skoda Fabia αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για μετακινήσεις στην πόλη, σε ταξίδι, αλλά και σε απαιτητικούς προορισμούς εκτός αστικού ιστού.

Skoda Fabia έκδοση Monte Carlo 2019

Προτείνουμε τον 1.000άρη ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα απόδοσης 75 ίππων, ο οποίος έχει χαμηλή μέση κατανάλωση, ενώ αποδείχθηκε αξιόπιστος στην πάροδο των ετών. Ο μέσος όρος τιμής του Skoda Fabia τρίτης γενιάς κυμαίνεται γύρω στα 9.000 με 10.000 ευρώ. Τα πρώτα μοντέλα της γενιάς αυτής ξεκινούν από περίπου τα 6.500 ευρώ με την τιμή να ανεβαίνει στα πιο πρόσφατα μοντέλα της συγκεκριμένης γενιάς. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές επιλογές ως μεταχειρισμένα και μπορείτε με προσεκτική αναζήτηση να βρείτε αυτό που ταιριάζει στην τσέπη σας, εφόσον το έχετε ελέγξει καλά.

Skoda Fabia 2019

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.



Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.



Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.



Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.



Να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.



Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.