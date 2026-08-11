Το Piaggio Beverly 25th Anniversary με ειδικό εξοπλισμό

Γιορτάζοντας 25 χρόνια του Piaggio Beverly, με πάνω από μισό εκατομμύριο μονάδες να έχουν πωληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες, η ιταλική εταιρεία κυκλοφορεί μια ειδική έκδοση.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary, βασισμένο στη φιλοσοφία ενός σκούτερ που εισήγαγε στην αστική μετακίνηση σχεδιασμό εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτα, συνδυάζει το σπορ, τολμηρό πνεύμα της τελευταίας γενιάς σκούτερ Beverly.

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H αποκλειστική απόχρωση Grigio 25th Anniversary με ματ μεταλλικό φινίρισμα, διατρέχει κατά μήκος το όχημα, από τα πίσω πλαϊνά μέχρι το μπροστινό φτερό. Η φιμέ ζελατίνα περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό, ενώ αντίθεση δημιουργούν οι γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, στη λαβή του συνοδηγού και το πλαίσιο του προβολέα.