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Το Piaggio Beverly 25th Anniversary με ειδικό εξοπλισμό

Αποκλειστική απόχρωση, γυαλιστερές μαύρες και χρυσές λεπτομέρειες, σέλα διπλής επένδυσης
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Δημήτρης Μπαλής
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Γιορτάζοντας 25 χρόνια του Piaggio Beverly, με πάνω από μισό εκατομμύριο μονάδες να έχουν πωληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες, η ιταλική εταιρεία κυκλοφορεί μια ειδική έκδοση.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary, βασισμένο στη φιλοσοφία ενός σκούτερ που εισήγαγε στην αστική μετακίνηση σχεδιασμό εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτα, συνδυάζει το σπορ, τολμηρό πνεύμα της τελευταίας γενιάς σκούτερ Beverly.

H αποκλειστική απόχρωση Grigio 25th Anniversary με ματ μεταλλικό φινίρισμα, διατρέχει κατά μήκος το όχημα, από τα πίσω πλαϊνά μέχρι το μπροστινό φτερό. Η φιμέ ζελατίνα περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό, ενώ αντίθεση δημιουργούν οι γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, στη λαβή του συνοδηγού και το πλαίσιο του προβολέα.

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Χρυσές λεπτομέρειες τονίζουν τα γραφικά, το πλαίσιο της γρίλιας στο κέντρο της ποδιάς και το σήμα Beverly.

Οι ζάντες έχουν επίσης γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, με χρυσές και γκρι λεπτομέρειες κατά μήκος της ζάντας, ενώ η ειδική σέλα διπλής επένδυσης διαθέτει διάτρητη υφή και εκλεπτυσμένη διπλή ραφή που αντικατοπτρίζει τις χρωματικές πινελιές του οχήματος σε μαύρο και χρυσό. Στην εσωτερική ποδιά, υπάρχει ένα σήμα «25th Anniversary», ενισχυμένο από την τρίχρωμη σημαία.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary διατίθεται προς 5.400 ευρώ για την έκδοση 310 S και προς 6.400 ευρώ για την έκδοση 400 S.

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