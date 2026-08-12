Το πανίσχυρο Opel Corsa GSE θα κάνει πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού – Η ιστορία των ισχυρών Corsa

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, η Opel θα παρουσιάσει το νέο της ηλεκτρικό Corsa GSE, που θα βγει στην αγορά εντός της χρονιάς. Με 281 ίππους (207 kW) και 345 Nm ροπής, αποδίδει την ίδια ηλεκτρική ισχύ με το Mokka GSE, ενώ με 5,5 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα, είναι το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της Opel, σήμερα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το μοντέλο φέρει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικά αμορτισέρ, ειδική ρύθμιση στο τιμόνι και τα πεντάλ για ακόμη πιο άμεση απόκριση, τετραπίστονες δαγκάνες υψηλών επιδόσεων, ειδικής σχεδίασης προφυλακτήρες GSE, ζάντες 18 ιντσών, σπορ καθίσματα, κίτρινες ζώνες ασφαλείας και ψηφιακές οθόνες με ειδικές ενδείξεις επιδόσεων.

Η ιστορία των σπορ εκδόσεων GSi Για να φτάσει στην οικογένεια ηλεκτρικών οχημάτων GSE, η Opel ξεκίνησε από τις εκδόσεις GSi. Η απαρχή έγινε το 1988 με το Corsa GSi, ένα εξαιρετικά ελαφρύ μοντέλο, βάρους μόλις 820 κιλών, με έντονα φουσκωμένα φτερά, σπορ καθίσματα, ισχύ 100 hp (74 kW) από μοτέρ 1.6lt, επιτάχυνση 9,5 δευτ., και τελική ταχύτητα 188 χλμ./ώρα. Εφερε αναβαθμισμένη ανάρτηση, ισχυρό σύστημα πέδησης, σκληρότερα ελατήρια, ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ, μεγαλύτερα αεριζόμενα εμπρός δισκόφρενα και αντιστρεπτικές δοκούς εμπρός και πίσω, σπορ καθίσματα, τριάκτινο τιμόνι, στροφόμετρο, ζάντες αλουμινίου και φαρδιά ελαστικά. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 1993 παρουσιάστηκε το Corsa GSi 16V με πλαϊνά μαρσπιέ και προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, εμπρός και πίσω αεροτομές, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ABS, στροφόμετρο και φαρδιά ελαστικά. Απέδιδε 109 hp (80 kW), επιτάχυνε σε 9,5 δευτερόλεπτα και έφθανε τα 195 χλμ./ώρα, προσφέροντας ακόμα καλύτερη οδηγική συμπεριφορά, χάρη στη σπορ ανάρτηση, τα αμορτισέρ αερίου, το πεντατάχυτο σπορ κιβώτιο και την ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού.

Το 2001 ακολούθησε το Corsa C GSi, με κινητήρα 1.8lt, απόδοση 125 hp (92 kW), 165 Nm ροπής, 9,0 δευτ. επιτάχυνση και 202 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα.

Το 2007 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο Corsa D OPC (το είχα οδηγήσει στη Μαγιόρκα), σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις κορυφαίες σπορ εκδόσεις της Opel. Με 192 hp (141 kW) και 266 Nm ροπής, ξεχώριζε και για τη δυναμική του σχεδίαση. Το 2010 παρουσιάστηκε το κορυφαίο μέχρι τότε Corsa OPC Nürburgring Edition, με 210 hp (154 kW), 280 Nm ροπής, επιτάχυνση σε 6,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα. Η ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση Bilstein και τα φρένα υψηλών επιδόσεων της Brembo εξασφάλιζαν κορυφαία δυναμική συμπεριφορά.

Το τέταρτης γενιάς Corsa GSi, με 150 hp (110 kW), με τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα, κάλυπτε το κενό ανάμεσα στις συμβατικές εκδόσεις και το κορυφαίο OPC.