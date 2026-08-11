Πώς ανανεώθηκε το Μini χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του

Επί 40 χρόνια το Mini παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, έτσι όπως το είχε σχεδιάσει ο Σερ Αλεκ Ισιγόνις, το 1959, με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση.

Για τη νέα του εποχή, στόχος των σχεδιαστών ήταν να διατηρηθεί η ουσία του μοντέλου, όχι ως αντίγραφο, ως ένα ρετρό προϊόν αλλά ως κάτι νέο και αυθεντικό, το νέο MINI.

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Σε ένα βίντεο, διάρκειας 6 λεπτών, ξεδιπλώνεται η πορεία από το Classic Mini στο σύγχρονο MINI του BMW Group, το οποίο παρουσιάστηκε 25 χρόνια πριν.

Το βίντεο παρουσιάζει τα προσχέδια, τις καθοριστικές αποφάσεις και τις προσωπικές μαρτυρίες που διαμόρφωσαν την εξέλιξη της MINI. Ο Adrian van Hooydonk και ο Holger Hampf, επικεφαλής Design της MINI, εξηγούν γιατί το MINI είναι κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο.

From the Original to the Original – 25 Years of MINI Design at the BMW Group

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Όλα ξεκίνησαν με την εξαγορά της Rover το 1994, από το BMW Group, όταν τέθηκε το ερώτημα: πώς θα μπορούσε να διατηρηθεί η ουσία του κλασικού Mini, δίνοντάς του παράλληλα μια νέα μορφή.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, η MINI κατάφερε να μετατρέψει μια ισχυρή ιδέα σε ξεχωριστή μάρκα, που αγαπήθηκε από το κοινό και με την οποία οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό.

Το 2026 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για τη MINI, καθώς η μάρκα θα γιορτάσει τα 25 χρόνια παραγωγής του σύγχρονου MINI και με την έκδοση περιορισμένης παραγωγής MINI Cooper Oxford Edition.