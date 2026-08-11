O Carlos Sainz Sr. οδήγησε τη Mustang GTD εκεί που θα τρέξει η Formula 1 στη Μαδρίτη

Μπορεί να έκανε σπουδαία καριέρα στα ράλι, κατακτώντας δύο παγκόσμιους τίτλους WRC, και τα τελευταία χρόνια να τρέχει στο πιο επίπονο ράλι του κόσμου, το Ντακάρ, εντούτοις ο Κάρλος Σάινθ, ο πατέρας, δεν παύει να είναι… οδηγός, και βρήκε την ευκαιρία να οδηγήσει τη νέα Ford Mustang GTD.

Βέβαια, με τον γιο του, Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ να τρέχει στη Formula 1, πριν με τη Ferrari και τώρα με τη Williams, ο μπαμπάς έχει εξοικειωθεί αρκετά και με την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

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Ευκαιρία, λοιπόν, για τον ίδιο, να καθίσει πίσω από το τιμόνι της Ford Mustang GTD, της πιο προηγμένης και τεχνολογικά εξελιγμένης Mustang παραγωγής που έχει δημιουργηθεί ποτέ από την Ford, για να οδηγήσει στη νεότευκτη πίστα MADRING της Μαδρίτης, εκεί όπου 11-13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 11ο Grand Prix της Formula 1.

Το αμερικάνικο κουπέ, η Ford Mustang GTD διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα, ενεργή πίσω αεροτομή και προηγμένες αεροδυναμικές λύσεις, φιλοξενώντας κάτω από το καπό έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V8 με χωρητικότητα 5.2lt που αποδίδει 826 PS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «El Matador» είχε ήδη «εξερευνήσει» τη διαδρομή της νέας πίστας σε προηγούμενο στάδιο πίσω από το τιμόνι ενός Ford F-150 Raptor, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης.

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Για τον Κάρλος Σάινθ η επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς πρόκειται για την πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια περίπλοκη πίστα. Δεν θα είναι εύκολη στην οδήγηση και έχει πολλά δύσκολα τμήματα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει καθόλου χρόνος στους οδηγούς προκειμένου να χαλαρώσουν. Οι πιλότοι θα έχουν σίγουρα πολλή δουλειά και σωματικά θα είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Η στροφή Monumental, για παράδειγμα, θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη από πλευράς φυσικής κατάστασης», είπε για την πίστα.

Και όσον αφορά στο αυτοκίνητο, πρόσθεσε: «Το αυτοκίνητο είναι εκπληκτικό, έχει άφθονη δύναμη. Η Ford έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και, αν μου το δώσετε ξανά μια άλλη μέρα με περισσότερη ηρεμία, θα μπορέσω να το απολαύσω και να το πιέσω λίγο περισσότερο».