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Η τεχνητή νοημοσύνη της Omoda & Jaecoo ενισχύει την ασφάλεια

Δύο διεθνείς πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και υπεύθυνων τεχνολογιών της κινεζικής μάρκας
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Δημήτρης Μπαλής
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Η τεχνητή νοημοσύνη ή ΑΙ εν συντομία, έχει μπει στη ζωή μας, και ειδικά στο αυτοκίνητο, με την OMODA & JAECOO να δίνει κι αυτή τη δική της βαρύτητα σε αυτή τη τεχνολογία.

Μάλιστα, μετά από αυστηρούς ελέγχους και αξιολογήσεις από τους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς UL Solutions και TÜV SÜD Group, η OMODA & JAECOO απέκτησε επίσημα διπλή πιστοποίηση για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της OMODA & JAECOO στην ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και υπεύθυνων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης για τα οχήματά της.

Κι αν κάποτε η ασφάλεια των οχημάτων επικεντρωνόταν σε στοιχεία όπως η απόκριση των φρένων και η ενεργοποίηση των αερόσακων, σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στα οχήματα να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις, διευρύνοντας τα όρια της ασφάλειας.

Πρακτικά, οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε βασικούς τομείς, όπως τα συστήματα έξυπνης υποβοήθησης οδήγησης, η φωνητική αλληλεπίδραση ή τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) εντός του οχήματος έχουν ενσωματωθεί από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης σε ένα τυποποιημένο, ανιχνεύσιμο και επαληθεύσιμο πλαίσιο ασφάλειας.

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