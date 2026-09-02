Audi Q6 Sportback e-tron quattro – Δοκιμή: Ο αρχοντοευρωπαίος!

Το Audi Q6 Sportback e-tron τα έχει όλα σε υπερθετικό βαθμό. Σχεδίαση που διαφοροποιείται από το πλήθος, τεχνολογία αιχμής, δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 388 ίππων, 855 Nm ροπής, ποιότητα κύλισης Business Class και εσωτερικό σουίτας premium ξενοδοχείου.



Προσθέστε την τετρακίνηση και την αερανάρτηση στο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Audi και αποτελεί μία premium ολοκληρωμένη πρόταση.



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Το Audi Q6 e-tron είναι το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιεί τη νέα πλατφόρμα PPE (Premium Platform Electric), την οποία εξέλιξαν η Audi και η Porsche από κοινού για τα κορυφαία μοντέλα του Ομίλου, με αρχιτεκτονική 800 V και ικανότητα φόρτισης έως 270kW.



Το γερμανικό πολυτελές D-SUV είναι από εκείνα τα μοντέλα που μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για να επιτύχεις τους στόχους σου, ώστε να καταφέρεις να το αποκτήσεις.



Το κίνητρο είναι κινητήριος δύναμη και το Q6 Sportback e-tron quattro, σου τη δίνει και μόνο που το κοιτάς. Η σχεδίασή του είναι top, συνδυάζοντας άψογα τη στιβαρότητα με τις κομψές γραμμές. Το σχεδιαστικό τμήμα του Ingolstadt κατάφερε να κρύψει τον όγκο του με εκλεπτυσμένο τρόπο. Το μήκος των 4,77 μέτρων και το πλάτος των 1,97 μ. εναρμονίζονται τέλεια με τις άψογες καμπύλες του, καταλήγωντας σε ένα coupe τελείωμα.



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Η απόχρωση μπλε Ascari του αυτοκινήτου δοκιμής, μάλιστα, αναδεικνύει τα υπέροχα χαρακτηριστικά του. Οι σπορ πινελιές του πακέτου S line κολακεύουν ακόμα περισσότερο το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, το οποίο τονίζεται και από τα εμπρός Matrix LED plus, τα LED φωτιστικά σώματα και τη φωτεινή μπάρα από άκρη σε άκρη στο πίσω μέρος.

Καμπίνα πολλών αστέρων

Το εσωτερικό του Q6 Sportback e-tron είναι αριστοκρατικό, εκλεπτυσμένο, με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και υλικών, άψογη συναρμογή, φουλ ψηφιακό και εννοείται ευρύχωρο.

Το Audi Q6 Sportback e-tron δίνει άλλη χάρη ακόμα και στο πιο όμορφο περιβάλλον.

Σαν σε… πιλοτήριο, ρυθμίζεις τα πάντα από τις οθόνες OLED, που εκτείνονται από άκρη σε άκρη. Μπροστά από τον οδηγό, υπάρχει το Audi virtual cockpit plus, δηλαδή ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 11,9 ιντσών για όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να έχει ο οδηγός (προαιρετικά και σύστημα head-up display επαυξημένης πραγματικότητας) και, ως συνέχειά του η κεντρική οθόνη αφής 14,5 ιντσών υψηλής ευκρίνειας του συστήματος πολυμέσων ΜΜΙ. Η οθόνη αυτή είναι στραμμένη ελαφρώς προς τον οδηγό, υπογραμμίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του αυτοκινήτου.



Η καμπίνα είναι άνετη, φιλόξενη, hi-tech και τονίζει τον premium χαρακτήρα του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Audi.

Παρ’ όλ’ αυτά, για να μη μείνει ο συνοδηγός παραπονεμένος, προαιρετικά μπορεί να αποκτήσει και εκείνος μπροστά του μία οθόνη 10,9 ιντσών, όπου μπορεί να ελέγξει διάφορες ρυθμίσεις, όπως το σύστημα πλοήγησης. Επίσης, να παρακολουθήσει Netflix ή YouTube χάρη στο λογισμικό Android Automotive, που επιτρέπει και την εγκατάσταση εφαρμογών, όπως για παράδειγμα το Spotify.



Αναμενόμενα, μέσω του infotainment ρυθμίζεις όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Το καλό είναι ότι δε χρειάζεσαι διδακτορικό για το χειρισμό του, διότι είναι εύκολο στη χρήση, όπως και άμεσο στις εντολές του οδηγού. Θα θέλαμε φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες, π.χ. το a/c, ωστόσο, οι συντομεύσεις βοηθούν στον άμεσο χειρισμό.



Ως SUV, η πρακτικότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Στο Q6 συναντάμε θήκες και σημεία αποθήκευσης ποικίλων μεγεθών για τα διαφόρων λογής αντικείμενα.

Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός συμβιώνουν αρχοντικά μπροστά, ενώ οι τρεις πίσω επιβάτες μετακινούνται σαν επίτιμα πρόσωπα με όλες τις ανέσεις χάρη στο μεταξόνιο των 2.899 χλστ. Σημειώστε πως λόγω της απουσίας του τούνελ μετάδοσης, ο χώρος για τα πόδια είναι άνετος για τους πίσω. Παρά το coupe τελείωμα, ο αέρας για τα κεφάλια των πίσω επιβατών είναι καλός, αν δεν έχουν πολύ ψηλό σωματότυπο.



Ευνοημένοι είναι και οι «πλουραλιστές» της παρέας, αφού μπορούν να βάλουν στο μεγάλο χώρο αποσκευών των 526 λίτρων οτιδήποτε θελήσουν, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.529 λίτρα με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων διάταξης 40/20/40. Κι όμως η δυνατότητα αποθήκευσης αντικειμένων δε σταματάει εδώ, καθώς κάτω από το μακρύ καπό υπάρχει frunk 64 λίτρων, ένας αποθηκευτικός χώρος που μπορείτε να τοποθετήσετε τα καλώδια φόρτισης.



Επιπλέον, οι πίσω επιβάτες στο Audi Q6 e-tron δε βρίσκονται στο… έλεος και τις διαθέσεις των μπροστινών, καθώς μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία για το πίσω μέρος, αλλά και την ένταση των θερμαινόμενων καθισμάτων τους.



Την τέλεια ατμόσφαιρα συμπληρώνει το Ambient lighting plus, κατά το οποίο επιλέγεις ανάμεσα σε πολλά χρώματα αυτό που προτιμάς αναλόγως τη διάθεσή σου, ενώ στην περίπτωση του Q6 e-tron έχει και προειδοποιητική χρήση.



Κάθεσαι ψηλά και η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική, προσφέροντας πολύ καλή ορατότητα, ενώ οι πολλές ρυθμίσεις σε κάθισμα και τιμόνι, τα οποία είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, κάνουν εύκολη τη ζωή του οδηγού, ώστε να την προσαρμόσει μεμιάς ιδανικά στο σώμα του.

Η θέση οδήγησης είναι εξαιρετική και τα καθίσματα άνετα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πολύ καλή συνολικά στήριξη στο σώμα.

Τα σπορ καθίσματα, με επένδυση δέρμα Nappa, είναι άνετα και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύ καλή στήριξη overall. Η άνεση και η αποτελεσματική στήριξη είναι χαρακτηριστικά που μαρτυρούν διάθεση για ατελείωτα ταξίδια, αλλά και για φιδίσιες διαδρομές σε απαιτητικό ρυθμό. Και αν ζεσταίνεστε ή κρυώνετε, κανένα θέμα, καθώς τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα, αλλά και αεριζόμενα. Ειδικά η δεύτερη λειτουργία, την οποία δε συναντάμε συχνά, είναι πολύ χρήσιμη στη χώρα μας, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.



Η ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή συμπληρώνει την εικόνα ενός μοντέλου, που διαθέτει πραγματικά ό,τι μπορεί να θελήσει κάποιος για το dream car του.

Τεχνολογία αιχμής

Το Αudi Q6 Sportback e-tron διαθέτει τεχνολογίαςNMC μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 100 kWh (94,9kWh ωφέλιμη) και αποτελείται από 12 modules και συνολικά 180 κυψέλες. Η εν λόγω μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία έως 626 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία. Στην πράξη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος οδήγησης, διότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί ένα τέτοιο νούμερο. Η μέση κατανάλωση που είδαμε στο trip computer ήταν κοντά στις 20 kWh/100 χλμ., ενώ με ήπιο ρυθμό το νούμερο κυμαινόταν στο 17,5-18,0 kWh/100 χλμ.



Όπως προαναφέραμε, η αρχιτεκτονική 800 V επιτρέπει ταχύτατους χρόνους φόρτισης σε δίκτυο DC, ενώ η απόδοση είναι καλύτερη, αφού υπάρχουν λιγότερες απώλειες λόγω της υψηλής τάσης.

Πρακτικά, ο on-board φορτιστής δίνει δυνατότητα φόρτισης έως 270kW κι έτσι απαιτούνται μόλις 21 λεπτά για την αναπλήρωση ενέργειας από το 10% έως το 80%, ενώ μέσα σε 10 λεπτά προσθέτεις 255 χλμ. αυτονομίας. Σε οικιακό δίκτυο AC με 11άρη φορτιστή (υποστηρίζει έως 22 kW) χρειάζεται περίπου 10 ώρες φόρτισης.



Το σύστημα κίνησης του Audi Q6 e-tron quattro απαρτίζεται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον μπροστινό και έναν στον πίσω άξονα με συνολική απόδοση 388 ίππους (στιγμιαία ανεβαίνει έως τους 428 ίππους) και 855 Nm ροπής!



Το Audi Q6 Spoertback e-tron quattro συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς το αμάξωμα των σχεδόν 2,4 τόνων από στάση φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ώρα, ένα νούμερο υψηλό για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Αρχοντικό και στο δρόμο

Η πολυτέλεια και η… καλή συμπεριφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες και για να μπούμε μέσα στην καμπίνα, το Q6 e-tron ευγενικά μετακινεί αυτόματα το κάθισμα του οδηγού προς τα πίσω και σηκώνει το flat bottom/top τιμόνι για εύκολη πρόσβαση.

Η στιβαρότητα και η άψογη ποιότητα κύλισης είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Audi Q6 Sportback e-tron quattro. Το επίπεδο ηχομόνωσης ξεπερνά κάθε προσδοκία και αυτό που νιώθεις είναι σαν να βρίσκεσαι απομονωμένος σ’ ένα ασφαλές και ιδανικό περιβάλλον.



Μέσα στην πόλη, προφανώς και είναι σαν να έχεις έρθει από… άλλο πλανήτη, αφού δύσκολα θα επηρεάσει κάτι την ευχάριστη ατμόσφαιρα της καμπίνας. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τα περισσότερα σκυθρωπά και στρεσαρισμένα πρόσωπα που συναντήσαμε στη διαδρομή μας, η ασφυκτική κίνηση δε μας χάλασε τη διάθεση και απολαύσαμε την κάθε στιγμή μέσα στο Q6 υπό τις χαλαρωτικές μελωδίες, που έφταναν στα αυτιά μας από τα 20 ηχεία ισχύος 830 W του ηχοσυστήματος της Bang & Olufsen, το οποίο ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό.



Αναμφισβήτητα, το Audi Q6 Sportback e-tron quattro αναβαθμίζει την ποιότητα των μετακινήσεων.

Επίσης, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας επιβραδύνει ομαλά και συνήθως μέσα στην πόλη επιλέγαμε το μέγιστο από τα τρία επίπεδα μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι ή το one pedal drive, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούμε το φρένο, όταν δεν ήταν απαραίτητο.



Οι… γενναιόδωρες διαστάσεις του Q6, προφανώς και δε χαρίζουν την ευελιξία ενός μικρότερου μοντέλου. Όμως, οι εμπρός και πίσω κάμερες και κυρίως των 360 μοιρών βοηθούν να στρίβεις από απαιτητικά στενά σημεία, χωρίς να χάνεις χρόνια από τη ζωή σου, καθώς και να παρκάρεις απροβλημάτιστα.



Στις ποιοτικές μας μετακινήσεις, η ανάρτηση παίζει μεγάλο ρόλο, καθώς πραγματικά καταπίνει οποιαδήποτε κακοτεχνία του οδοστρώματος, «εξιδανικεύοντας» τους ελληνικούς δρόμους.



Άλλωστε, η αρχιτεκτονική της διπλά ψαλίδια μπροστά (για πρώτη φορά) και πολλαπλοί σύνδεσμοι στον πίσω άξονα λύνει κάθε πρόβλημα του δρόμου και χαρίζει άνεση στους επιβάτες, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει δυναμική συμπεριφορά σε δρόμο με στροφές.



To range anxiety με την μπαταρία των 100 kWh δεν εμφανίζεται εύκολα, αλλά σε ένα ταξίδι βοηθάει πάντα ο προγραμματιστής διαδρομής e-tron, ο οποίος υπολογίζει τα σημεία φόρτισης της διαδρομής, λαμβάνει υπόψη τους προτιμώμενους σταθμούς φόρτισης, δείχνει την ώρα άφιξης, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο φόρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργεί και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αερανάρτηση, καθώς τη διέθετε το αυτοκίνητο δοκιμής μας, εκτός από τα FSD αμορτισέρ, τα οποία προσαρμόζονται διαρκώς σύμφωνα με τις συνθήκες. Αναλόγως το πρόγραμμα οδήγησης, η αερανάρτηση μεταβάλλει την απόσταση από το έδαφος και η αλήθεια είναι πως αντιλαμβάνεσαι αμέσως την αλλαγή.



Οι μεγάλες διαφορές φαίνονται στο πρόγραμμα Dynamic, στο οποίο χαμηλώνει έως και 28 χλστ. και στο Off-RoadPlus προφίλ, κατά το οποίο η απόσταση από το έδαφος αυξάνεται 45 χλστ. Αυτό επιτρέπει να οδηγήσεις ακόμα και σε πιο απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές, αν… σου βαστάει και δε φοβάσαι μήπως γρατζουνίσεις το λαμπερό και ακριβό αμάξωμα του Q6.



Στον αυτοκινητόδρομο, όπως και στην πόλη, επιλέξαμε τοComfort driving mode (στην πόλη και το Efficiency). Η κύλιση είναι ονειρική, απίστευτη άνεση, ακλόνητο πάτημα, η επιτάχυνση έρχεται γραμμικά και χωρίς να το καταλάβεις έχεις φτάσει ήρεμα και αθόρυβα στον προορισμό σου. Στη διαδικασία της προσπέρασης, αν πατήσουμε τέρμα το δεξί πεντάλ, η απόκριση είναι ακαριαία και το αυτοκίνητο που προσπερνάς, φαίνεται σαν μυγάκι από το μεσαίο εσωτερικό καθρέφτη.



Το Audi Q6 e-tron έχει δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους έως και 2.400 κιλά.

Όταν ο προορισμός, όμως, είναι ένας επαρχιακός δρόμος με στροφές, δεν αργείς να ανεβάσεις ρυθμό. Βασικά, νιώθεις τόση σιγουριά και αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι του Audi Q6 Sportback e-tron quattro που όλα γίνονται αβίαστα. Επιλέγεις το Dynamic και νιώθεις, το τιμόνι να βαραίνει, την απόκριση του δεξιού πεντάλ πιο άμεση, όλα τα άλογα σε ετοιμότητα και την ανάρτηση να σφίγγει και να χαμηλώνει.



Το άκαμπτο πλαίσιο συνεργάζεται άψογα με την ανάρτηση και οι κλίσεις του αμαξώματος παρά ψηλό κέντρο βάρους είναι περιορισμένες. Το επίπεδο της πρόσφυσης είναι υψηλό και η τετρακίνηση quattro λειτουργεί αποτελεσματικά, συνεπώς ανεβάζεις ρυθμό στροφή με τη στροφή.

Η συμπεριφορά του γερμανικού SUV είναι ουδέτερη και οριακά «αποστειρωμένη». Άλλωστε αυτό το χαρακτηριστικό έδινε πάντα το προβάδισμα στα Audi στη γρήγορη οδήγηση σε στροφές. Οδηγείς γρήγορα εύκολα με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, χωρίς να «παλεύεις» με το πίσω μέρος ή την υποστροφή. Το μπροστινό σύστημα είναι ακριβές και το τιμόνι το κατευθύνει εκεί ακριβώς που θέλουμε, αν και η πληροφόρηση που παρέχει είναι μέτρια, όπως συνήθως συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα. Τα φρένα δε δείχνουν σημάδια κόπωσης, ενώ οι εξαπίστονες δαγκάνες των μπροστινών φρένων (και μονοπίστονες πίσω) κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους.

Έργο τέχνης και η σχεδίαση των 21 ιντσών ζαντών, που κρύβουν μέσα τους τις κόκκινες δαγκάνες των φρένων, ενώ ο πιο παρατηρητικός θα δει και το λογότυπο RS που αναγράφεται στη ζάντα.

Το συμπέρασμα και πάμε ταμείο

Θα καταλήξουμε, όπως ξεκινήσαμε. Το Audi Q6 Sportback e-tron Quattro τα έχει όλα σε υπερθετικό βαθμό, όπως και τα συναισθήματα που προκαλεί στον οδηγό και στους υπόλοιπους επιβάτες.



Το Audi Q6 Sportback e-tron έχει όνομα και επώνυμο και κάνει εμφανή τη δυναμική παρουσία του, απ’ όπου κι αν περάσει. Δε χάνεται στο πλήθος…



Ένα αυτοκίνητο με πληθώρα συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού τελευταίας τεχνολογίας συνδυάζει άψογα την πολυτέλεια, τη μοντέρνα και παράλληλα αριστοκρατική εμφάνιση, την ποιότητα, την κορυφαία τεχνολογία, την πρακτικότητα και τη σπορ αίσθηση.

Προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον και βγάζει και έναν διαφορετικό εαυτό, ώστε να ικανοποιήσει τις επιθυμίες μας. Η εξαιρετική ποιότητα κύλισης, αλλά και η δυναμική του σπορ συμπεριφορά σε απαιτητικές διαδρομές ολοκληρώνουν το υπέροχο πακέτο.



Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν ένα πολυτελές τεχνολογικά προηγμένο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που ανεβάζει το prestige. Με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά, καθώς όλα τα παραπάνω έχουν και το ανάλογο χρηματικό τίμημα.

Η τιμή του Audi Q6 Sportback e-tron Quattro ξεκινάει από 76.980 ευρώ και μπορεί να φτάσει σε εξαψήφιο νούμερο, με την προσθήκη διαφόρων πακέτων, όπως στο αυτοκίνητο δοκιμής μας, που ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. Και αν η λαϊκή ρήση: «Τα λεφτά δε φέρνουν την ευτυχία» έχει μια σοβαρή βάση, το Audi Q6 Sportback e-tron quattro έχει διαφορετική άποψη!