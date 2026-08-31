Με αυτονομία έως 631 χλμ. το ανανεωμένο Cupra Born

Με πάνω από 170.000 πωλήσεις από το 2021, το CUPRA Born αποτέλεσε το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της ισπανικής μάρκας της Seat, και κατ’ επέκταση του ομίλου VW.

Ανανεωμένο, με τριγωνικούς προβολείς CUPRA Matrix LED, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, φωτιζόμενο λογότυπο ενσωματωμένο στην τρισδιάστατη πίσω φωτεινή υπογραφή, φέρει και αναβαθμισμένο εσωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα των υλικών, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία.

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Θα βρούμε νέα κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, νέο τιμόνι με φυσικά χειριστήρια και νέες επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά.