Με αυτονομία έως 631 χλμ. το ανανεωμένο Cupra Born

Με πάνω από 170.000 πωλήσεις από το 2021, το CUPRA Born αποτέλεσε το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της ισπανικής μάρκας της Seat, και κατ’ επέκταση του ομίλου VW.
Ανανεωμένο, με τριγωνικούς προβολείς CUPRA Matrix LED, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, φωτιζόμενο λογότυπο ενσωματωμένο στην τρισδιάστατη πίσω φωτεινή υπογραφή, φέρει και αναβαθμισμένο εσωτερικό, με έμφαση στην ποιότητα των υλικών, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία.
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Θα βρούμε νέα κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών, μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, νέο τιμόνι με φυσικά χειριστήρια και νέες επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά.
Το ανανεωμένο CUPRA BORN διατίθεται με τρεις επιλογές ισχύος: 190, 231 Endurance και VZ 326 ίππους. Η έκδοση με τη μικρότερη (!) ισχύ συνδυάζεται με μπαταρία LFP 58kWh, χαρίζοντας αυτονομία έως 484 χλμ. Οι δύο άλλες εκδόσεις φέρουν μπαταρία NMC 79kWh, με την ισχυρότερη έκδοση να φτάνει αυτονομία έως 631 χλμ.
Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία One Pedal Driving για οδήγηση κυρίως με το πεντάλ του γκαζιού, και το Launch Control για δυναμική επιτάχυνση, ενώ το πακέτο δυναμικής οδήγησης ενισχύεται με DCC Sport, ESC Sport και προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης.
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Παράλληλα, το νέο CUPRA BORN προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και πρακτικότητας, όπως: Vehicle-to-Load (V2L), για τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών, νέο λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Google Android, Mobile Device Key, head-up display με προηγμένη απεικόνισηπραγματικότητας και τονέο ηχοσύστημα Sennheiser 10 ηχείων.
Εξάλλου, διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων τα Travel Assist, Crossroad Assist, Front Assist και σύστημα Precrash με πίσω ανίχνευση εμποδίων.
Οι τιμές ξεκινούν από τις 35.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση.