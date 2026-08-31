Η Lancia Corse HF είναι η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ομάδων WRC2

Στο ράλι Παραγουάης, τον 11ο αγώνα του WRC, η Lancia Corse HF σημείωσε ένα σημαντικό ορόσημο.

Η ιταλική ομάδα εξασφάλισε τον τίτλο του Πρωταθλήματος Ομάδων WRC2, ολοκληρώνοντας μια αξιοσημείωτη πρώτη σεζόν για την επίσημη επιστροφή της Lancia στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

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Ο τίτλος εξασφαλίστηκε με τη συμβολή των δύο επίσημων πληρωμάτων, Γιόχαν Ροσέλ – Αρνό Ντουνάντ και Νικολάι Κριαζίν – Κωνσταντίν Αλεξάντροφ, οι οποίοι έφεραν τα αντίστοιχα Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale στην 6η και 5η θέση μετά από έναν εξαιρετικά απαιτητικό αγώνα.

Με περισσότερα από 358 αγωνιστικά χιλιόμετρα στους γρήγορους και τεχνικούς χωματόδρομους της περιοχής Itapúa, και μεταβαλλόμενα επίπεδα πρόσφυσης, οι καιρικές συνθήκες κατέστησαν τον αγώνα μια μεγάλη πρόκληση τόσο για τα πληρώματα όσο και για τα αυτοκίνητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με τα ελαστικά να είναι το κυριότερο πρόβλημα.

Παρά τις δυσκολίες, το ράλι Παραγουάης αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης της Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Έχοντας αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο ποικίλες και απαιτητικές επιφάνειες στο ημερολόγιο του FIA WRC καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Lancia Corse HF συνέχισε να αποκτά πολύτιμη εμπειρία και τεχνικές γνώσεις, μετατρέποντας κάθε εκδήλωση σε ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο του αυτοκινήτου όσο και ολόκληρης της ομάδας.

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Για τη Lancia, το επίτευγμα της κατάκτησης του τίτλου στις ομάδες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έρχεται στον πρώτο χρόνο της επίσημης επιστροφής της στο WRC.

Με τρεις αγώνες να απομένουν, η Lancia Corse HF ως Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ομάδων WRC2, στοχεύει σε ισχυρά αποτελέσματα και στην κατάταξη των οδηγών. Έως τώρα, ο Γκριαζίν είναι 4ος στη βαθμολογία, ο Λίο Ροσέλ 5ος και ο Γιόχαν Ροσέλ 7ος, με πρωτοπόρο τον Ρόμπερτ Βιβρ με Skoda.

Εμπορικά, η Lancia δεν έχει λανσαριστεί ακόμα στην Ελλάδα.