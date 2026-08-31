Driveit

Το τρομακτικό ατύχημα του Katsuta στο ράλι Παραγουάης του WRC

Ο Ιάπωνας είχε δύο ατυχήματα αλλά ευτυχώς χωρίς να σωματικές συνέπειες – Όλα τα ατυχήματα
wrc-katsuta-crash
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην προτελευταία ειδική διαδρομή του 11ου ράλι του φετινού WRC, που έγινε στην Παραγουάη, το ατύχημα του Τακαμότο Κατσούτα με το Toyota GR YarisRally1, ήταν αυτό που ανάγκασε τη διακοπή του αγώνα.

Ο Ιάπωνας οδηγός και ο συνοδηγός του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Πάντως, σε αυτό το τριήμερο, ο Κατσούτα είχε κι άλλο ατύχημα, πιο ελαφρύ. Φαίνεται ότι δεν ήταν η μέρα του δύο φορές νικητή αγώνα το 2026, που είναι και οι πρώτες νίκες στην καριέρα του στο WRC.

Ωστόσο, εκτός από το ατύχημα του Κατσούτα, σημειώθηκαν αρκετά ακόμα που επισκίασαν το χωμάτινο ράλι.

Τα υψηλά μέτρα ασφάλειας και τα πολύ ενισχυμένα αυτοκίνητα, απέτρεψαν τον σοβαρό κίνδυνο για τους οδηγούς, που πάντα υπάρχει με τόσο μεγάλες ταχύτητες.

Οι αγώνες ράλι έτσι είναι, αρκεί το ρίσκο να περιορίζεται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
160
112
88
74
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo