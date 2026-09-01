Το καρέ των μοντέλων της Zeekr που την ανεβάζει στις πωλήσεις

Η Zeekr, η premium μάρκα των ομίλου Geely, με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στην αγορά.

Μάλιστα, σε μόλις 7 μήνες, το 2026, έχει ξεπεράσει τις 100 μονάδες, διαθέτοντας μια γκάμα από 4 ξεχωριστά μοντέλα, που την έχουν φέρει στην 4η θέση μεταξύ των premium μαρκών της ελληνικής αγοράς, ενώ τον Ιούλιο ήταν στην 3η θέση.

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Η έλευση του Zeekr 7GT, ενός ηλεκτρικού Gran Turismo, ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις της μάρκας. Με αρχιτεκτονική 800V, σε πισωκίνητη έκδοση 421 ίππων και τετρακίνητη 646 ίππων, δυνατότητα φόρτισης 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, επιταχύνει σε 3,3 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα, φέροντας τις δυναμικές επιδόσεις στην καθημερινή χρήση.