Το καρέ των μοντέλων της Zeekr που την ανεβάζει στις πωλήσεις

Η Zeekr, η premium μάρκα των ομίλου Geely, με αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταγράφει ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στην αγορά.
Μάλιστα, σε μόλις 7 μήνες, το 2026, έχει ξεπεράσει τις 100 μονάδες, διαθέτοντας μια γκάμα από 4 ξεχωριστά μοντέλα, που την έχουν φέρει στην 4η θέση μεταξύ των premium μαρκών της ελληνικής αγοράς, ενώ τον Ιούλιο ήταν στην 3η θέση.
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Η έλευση του Zeekr 7GT, ενός ηλεκτρικού Gran Turismo, ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τις πωλήσεις της μάρκας. Με αρχιτεκτονική 800V, σε πισωκίνητη έκδοση 421 ίππων και τετρακίνητη 646 ίππων, δυνατότητα φόρτισης 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, επιταχύνει σε 3,3 δευτ. στα 0–100 χλμ./ώρα, φέροντας τις δυναμικές επιδόσεις στην καθημερινή χρήση.
Το μοντέλο έχει αποσπάσει 5 αστέρια ασφάλειας στα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού Euro NCAP, για το 2026.
Πλάι στο Zeekr 7GT βρίσκονται τρία ακόμα μοντέλα που ήρθαν αρχικά στην Ελλάδα, με το λανσάρισμα της μάρκας.
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Το Zeekr X – ένα compact μοντέλο σε εκδόσεις 272 ίππων (πισωκίνητο) και 428 ίππων (τετρακίνητο), το Zeekr 001 – ένα shooting brake σε πισωκίνητη έκδοση 272 ίππων και τετρακίνητες 544 ίππων με εντυπωσιακή αυτονομία, και το SUV Zeekr 7X με προηγμένη αρχιτεκτονική 800V, γρήγορη φόρτιση, σε πισωκίνητη έκδοση 421 ίππων και τετρακίνητη 646 ίππων.
Σύντομα αναμένεται στη χώρα μας και το εντυπωσιακό Zeekr 9X, στα luxury SUV, που πραγματικά δεν έχει αντίπαλο. Συνδυάζει Super Hybrid τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις με ισχύ έως 897 ίππους, και επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε 4,1 δευτερόλεπτα.
Καταλήγοντας, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον Οκτώβριο, η Zeekr αναμένεται να έχει εντυπωσιακή παρουσία, και πολλές ανακοινώσεις.