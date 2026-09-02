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Στο 53,5% τα ηλεκτρικά και plug-in hybrid της Volvo

Το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου 2026 η εταιρεία είχε μείωση πωλήσεων αλλά αύξηση των εξηλεκτρισμένων
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Το Volvo EX30
Δημήτρης Μπαλής
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Αμφίσημα είναι τα αποτελέσματα των πωλήσεων του τριμήνου Ιουνίου – Αυγούστου 2026, που παρουσίασε η Volvo.

Κι αυτό διότι έχουμε δύο αναγνώσεις των στοιχείων.

Η μία ανάγνωση είναι ότι υπήρξε συνολικά μείωση των παγκόσμιων πωλήσεων κατά 7,4%, έναντι του 2025, με 148.239 μονάδες.

Η δεύτερη ανάγνωση είναι η αύξηση των πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών μοντέλων, κατά 13%, αντιπροσωπεύοντας το 53,5% όλων των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου. Μάλιστα, τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα (42.941 μονάδες) αποτελούσαν το 29% όλων των πωλήσεων και τα plug-in υβριδικά μοντέλα (36.395 μονάδες) αντιπροσώπευαν το 24,5%.

Οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου επηρεάστηκαν σημαντικά από τη συνεχιζόμενη ύφεση της αγοράς στην Κίνα, η οποία προκλήθηκε από την αυξημένη ανταγωνιστική πίεση και ένα αδύναμο μακροπεριβάλλον.

Στις ΗΠΑ, η χαμηλότερη ζήτηση για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά αυτοκίνητα οδήγησε σε ασθενέστερη ανάπτυξη πωλήσεων.

Συνολικά, η αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της premium κατηγορίας, εξακολουθεί να παραμένει υπό πίεση σε όλες τις περιοχές.

«Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στην Κίνα και τις ΗΠΑ, δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία των τιμών συναλλαγών έναντι της αύξησης του όγκου», δήλωσε ο Ερικ Σεβέρινσον, εμπορικός διευθυντής της Volvo Cars. «Στην Ευρώπη, είμαστε ενθαρρυμένοι από τη σταθερή απόδοση των πλήρως ηλεκτρικών αυτοκινήτων μας. Η αύξηση των παραγγελιών πελατών για το EX60 συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες μας».

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