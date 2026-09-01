Πρώτο σε πωλήσεις στα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά το Kia PV5

Το Kia PV5 στην Ελλάδα λανσαρίστηκε πρόσφατα, όμως στην Ευρώπη είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετό καρό.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) στην Ευρώπη, με 13.116 πωλήσεις και μερίδιο 37% στην κατηγορία C.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι κατέλαβε την πρώτη θέση σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (2.206 μονάδες) και του Ηνωμένου Βασιλείου (3.361 μονάδες).

Επίσης, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, το PV5 ήταν το van με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία (1.222 μονάδες), την Ολλανδία (1.196 μονάδες), τη Νορβηγία (739 μονάδες) και τη Σουηδία (1.414 μονάδες).

Η Kia αναφέρει ότι η στρατηγική Kia PBV υπερβαίνει το ίδιο το όχημα, με ένα πλήρως ενσωματωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει λογισμικό, υπηρεσίες, ιδιοκτησία και ευελιξία, υποστηριζόμενο από ένα ειδικό δίκτυο σέρβις.