Πρώτο σε πωλήσεις στα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά το Kia PV5

Το Kia PV5 στην Ελλάδα λανσαρίστηκε πρόσφατα, όμως στην Ευρώπη είναι διαθέσιμο εδώ και αρκετό καρό.
Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) στην Ευρώπη, με 13.116 πωλήσεις και μερίδιο 37% στην κατηγορία C.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι κατέλαβε την πρώτη θέση σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας (2.206 μονάδες) και του Ηνωμένου Βασιλείου (3.361 μονάδες).
Επίσης, ανεξαρτήτως τύπου κινητήρα, το PV5 ήταν το van με τις περισσότερες πωλήσεις στη Δανία (1.222 μονάδες), την Ολλανδία (1.196 μονάδες), τη Νορβηγία (739 μονάδες) και τη Σουηδία (1.414 μονάδες).
Η Kia αναφέρει ότι η στρατηγική Kia PBV υπερβαίνει το ίδιο το όχημα, με ένα πλήρως ενσωματωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει λογισμικό, υπηρεσίες, ιδιοκτησία και ευελιξία, υποστηριζόμενο από ένα ειδικό δίκτυο σέρβις.
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Σχεδιασμένο από την αρχή ως ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα στην πλατφόρμα E-GMP.S της Kia, η σειρά PV5 είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις Cargo (μεταφοράς φορτίου), Passenger (μεταφοράς επιβατών με 6 ή 7 θέσεις) και Chassis Cab (πλαίσιο-καμπίνα) για επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Έχει ιδιαίτερα μικρή ακτίνα στροφής που είναι ιδανική για αστικά περιβάλλοντα, χαμηλό ύψος φόρτωσης φορτίου, και αρθρωτή αρχιτεκτονική αμαξώματος που απλοποιεί τις επισκευές.
Το PV5 Cargo έχει ανακηρυχθεί σε «International Van of the Year 2026» (Διεθνές Van της Χρονιάς 2026), και πρόσφατα κατέκτησε νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness, καθώς διένυσε 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.
Η Kia σχεδιάζει να επεκτείνει τη στρατηγική της για τα PBV με το PV7 το 2027, και το PV9 το 2029, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων PBV. Μέσω περισσότερων από 40 διαφορετικών τύπων αμαξώματος, η εταιρεία θα παρέχει λύσεις κινητικότητας με δυνατότητα υψηλής εξατομίκευσης, προσαρμοσμένες στις ποικίλες απαιτήσεις πελατών και επιχειρήσεων.