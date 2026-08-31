Skoda Octavia Grand Coupe 1.5 TSI m-HEV 150PS Sportline – Δοκιμή: Οικογενειακό, πρακτικό και με 10 χρόνια εγγύηση

Με το Skoda Octavia Grand Coupe δεν υπάρχει καλύτερο από το να φορτώνεις όσα μπαγκάζια θέλεις και να οδηγείς ατελείωτα χιλιόμετρα ακούραστα μέχρι να βρεις το κατάλληλο λιμανάκι να αράξεις.



Το Skoda Octavia είναι ένα μοντέλο που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Γράφει τη δική του ιστορία εδώ και τρεις δεκαετίες και μάλιστα οσονούπω, στις 3 Σεπτεμβρίου, το best seller της μάρκας έχει γενέθλια, όταν τη μέρα αυτή το 1996 βγήκε στην παραγωγή.



Χρόνο με το χρόνο, γενιά με τη γενιά το Octavia εξελίσσεται, ανεβαίνει επίπεδο ποιοτικά και τεχνολογικά και πλέον κοιτάζει στα ίσα και premium μοντέλα, παράλληλα με τον mainstream ανταγωνισμό.



Στην ανανεωμένη έκδοση της τέταρτης γενιάς του πλέον και με 7,9 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το μεσαίο οικογενειακό μοντέλο της Skoda είναι μία κατηγορία μόνο του!



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Η γενιά αυτή βρίσκεται ήδη αρκετό διάστημα στην αγορά και συγκεκριμένα από το 2019, με το facelift να έρχεται το 2024, κάνοντας το Octavia Grand Coupe ακόμα πιο σύγχρονο και με τα απαραίτητα συστατικά ώστε να παραμένει ανταγωνιστικό, όπως αναβαθμισμένο και πιο ποιοτικό εσωτερικό, προηγμένο πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης του οδηγού και έως δέκα αερόσακους.

Το Skoda Octavia Grand Coupe έχει αναβαθμιστεί σε κάθε τομέα και κοιτάει πλέον στα μάτια τον premium ανταγωνισμό, παράλληλα με τον mainstream.

Έκδοση Sportline

Η έκδοση Sportline του Octavia Grand Coupe της δοκιμής μας δίνει μία πιο σπορτίφ χροιά στο οικογενειακό μοντέλο και κάνει να φαίνεται ακόμα πιο επιβλητικό το πεντάθυρο αμάξωμα των 4,7 μέτρων στο Race Blue χρώμα.

Μάλιστα, δεν περιορίζεται μόνο σε αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά εξοπλίζεται αποκλειστικά με τον ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 1.500άρη TSI βενζινοκινητήρα απόδοσης 150 ίππων και όχι των 116 ίππων, που συναντάμε στις υπόλοιπες εκδόσεις: F&B edition, Essence, Selection. Σημειώστε πως η Selection εξοπλίζεται και με την εκδοχή των 150 ίππων. Επιπλέον, συνδυάζεται αποκλειστικά με το DSG αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, που συναντάμε και σε άλλα μοντέλα του Ομίλου Volkswagen.

To Skoda Octavia Grand Coupe διεκδικεί άνετα τον τίτλο του πιο πρακτικού οικογενειάρχη.

Η εξωτερική εμφάνιση του Octavia Grand Coupe Sportline θυμίζει το κορυφαίο της γκάμας Skoda Octavia Grand Coupe RS 2.0 των 265 ίππων. Προφυλακτήρες, διαφοροποιημένη μάσκα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, το σπόιλερ στην πέμπτη πόρτα (πορτ-μπαγκάζ) και φυσικά τα λογότυπα Sportline σε διάφορα σημεία του αμαξώματος. Εννοείται πως δε λείπουν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα με τους LED Matrix προβολείς.

Επιπλέον, η σχεδίαση στις ζάντες των 18 ιντσών συμπληρώνουν τη σπορτίφ εμφάνιση της συγκεκριμένης έκδοσης.



Εις τα ενδότερα

Η εικόνα είναι οικεία στο εσωτερικό του Octavia, αλλά με τις κατάλληλες πινελιές που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις.



Κατ’ αρχάς, η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, υλικών και συναρμογής είναι στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα από κανέναν.

Το εσωτερικό του οικογενειακού Skoda έχει τα πάντα, χωρίς φλυαρίες και υπερβολές.

Επιπλέον, παραμένουν ίδια τα χαρακτηριστικά για τα οποία το Octavia Grand Coupe ξεχωρίζει. H πρακτικότητα διατηρείται στο ζενίθ, όπως και η… γηπεδική ευρυχωρία χάρη στο μεταξόνιο των 2.681 χλστ., οι άπλετοι και έξυπνοι χώροι αποθήκευσης του πακέτου Simply Clever της Skoda και φυσικά μένει ανεπηρέαστο το μεγαλύτερο πορτ-μπαγκάζ της κατηγορίας των 600 λίτρων, που χωράει χωρίς κόπο όλα μας τα υπάρχοντα.



Αν βγάλουμε και την εταζέρα πραγματικά μετατρέπεται σε γκαρσονιέρα!

Προφανώς Octavia σημαίνει εργονομία και ανάμεσα στα άλλα, συναντάμε μία σειρά από φυσικούς διακόπτες για το χειρισμό βασικών λειτουργιών του αυτοκινήτου, κάτι που πάντα υποστηρίζουμε. Η μόνη παρατήρηση αφορά τους διακόπτες αφής της έντασης του ηχοσυστήματος, οι οποίοι δε φωτίζονται στο σκοτάδι και πρέπει να γνωρίζεις από πριν τη θέση τους. Αυτό ίσως ενοχλήσει περισσότερο το συνοδηγό, διότι ο οδηγός μπορεί να αυξομειώσει την ένταση του ήχος και από την αντίστοιχη ροδέλα στο τιμόνι.



Στο κέντρο της κονσόλας τοποθετείται ο μικρός επιλογέας για το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη των επτά σχέσεων.



Τα σπορ καθίσματα με τα ενσωματωμένα προσκέφαλα είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνει κανείς μόλις μπει στην καμπίνα, τα οποία διαφοροποιούν την έκδοση Sportline από τις υπόλοιπες, όπως και οι μαύρες επενδύσεις στο ταμπλό και στις πόρτες.



Τα καθίσματα είναι άνετα για πολύωρες μετακινήσεις, ενώ προσφέρουν και πολύ καλή στήριξη.

Επίσης, συναντάμε μία οθόνη αφής 10 ιντσών (προαιρετικά διατίθεται και 13 ιντσών) για το σύστημα πολυμέσων, με εύχρηστο λογισμικό, μία οθόνη 10 ιντσών που έχει το ρόλο του πίνακα οργάνων, ο οποίος παραμετροποιείται, και δείχνει με ευκρινή και ξεκάθαρο τρόπο τις πληροφορίες που χρειάζεται ο οδηγός. Το Octavia Grand Coupe παρέχει υποστήριξη online υπηρεσιών και προηγμένη συνδεσιμότητα για όλους. Επίσης, συναντάμε επαγωγική φόρτιση, θύρες USB Type C δύο στην μπροστινή κονσόλα και δύο για τους πίσω επιβάτες. Σημαντικό ότι πίσω υπάρχει και αεραγωγός για ψύξη ή θέρμανση.



Χωροταξικά, όλα είναι ευρύχωρα και άνετα. Η καμπίνα του Octavia Grand Coupe δεν αφήνει περιθώρια για γκρίνιες και διαμαρτυρίες από κανέναν. Οδηγός και συνοδηγός απολαμβάνουν το χώρο τους μπροστά, ενώ οι πίσω επιβάτες δε χρειάζεται να συμβιβαστούν ακόμα και αν είναι τρεις.

Άνεση και για τους πίσω επιβάτες.

Κάτω από το καπό

Όπως προαναφέραμε, το Octavia Grand Coupe εφοδιάζεται με έναν γνώριμο κινητήρα. Ο λόγος για τον τετρακύλινδρο βενζίνης 1.5 TSI, απόδοσης 150 ίππων και 250 Nm ροπής, ο οποίος διαθέτει σύστημα απενεργοποίησης των δύο κυλίνδρων σε συνθήκες χαμηλού φορτίου (ACT+) και υποστηρίζεται από ήπια υβριδική τεχνολογία 48V Hybrid.



Στην πράξη, όλα τα παραπάνω σημαίνουν καλύτερη κατανάλωση καυσίμου και αποδοτικότητα. Η μέση κατανάλωση που είδαμε στο trip computer σε μεικτές συνθήκες και νορμάλ οδήγηση κυμάνθηκε από 5,6-6,5 λτ./100 χλμ. Στον αυτοκινητόδρομο σύμφωνα με τα όρια ταχύτητας η μέση κατανάλωση ήταν 5,3 λτ./100 χλμ, ενώ σε απαιτητικό ρυθμό πλησίασε τα 9,0 λτ./100 χλμ.



Το Octavia Grand Coupe από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,5 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 229 χλμ./ώρα.



Στο δρόμο

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και στην περίπτωση του Octavia, η θέση οδήγησης και τα εξαιρετικής -πλευρικής και οσφυϊκής- στήριξης καθίσματα, το αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο.



Η έκδοση Sportline δεν είναι μία απλή… ενδυμασία για το Octavia Grand Coupe, αλλά προσδίδει μια σπορτίφ χροιά και στην οδήγηση.



Μέσα στην πόλη, όπως και στον αυτοκινητόδρομο, το Octavia Grand Coupe είναι ιδιαίτερα άνετο και με υψηλό επίπεδο ποιότητας κύλισης.

Η κύλιση του Octavia Grand Coupe είναι υποδειγματική.

Παρά το γεγονός ότι η ανάρτηση είναι κατά 15 χλστ. πιο χαμηλή και με πιο σφιχτή ρύθμιση συγκριτικά με τις άλλες εκδόσεις, το Octavia δεν ξεχνάει τον οικογενειακό του χαρακτήρα και κατορθώνει να ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και την πιο δυναμική οδήγηση.



Με άλλα λόγια, ούτε η ανάρτηση ούτε οι 18άρηδες τροχοί θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα περνώντας από εγκάρσιες ανωμαλίες του οδοστρώματος ή από λακκούβες, αλλά θα σας … τσιγκλήσουν σε επαρχιακό δρόμο με στροφές για όσο του επιτρέπουν τα 150 άλογα του 1.500άρη κινητήρα. Σε σβέλτο ρυθμό, η επιλογή Sport (Eco, Normal, Individual τα υπόλοιπα οδηγικά προφίλ) είναι μονόδρομος και προτιμήσαμε να πραγματοποιούμε τις αλλαγές στις σχέσεις μέσω των paddles πίσω από το τιμόνι για μεγαλύτερη αμεσότητα.



Το Skoda Octavia εκτός του Grand Coupe αμαξώματος διατίθεται και σε Station Wagon.

Το οικογενειακό μοντέλο του D-Segment δεν «πλέει» καθώς στρίβεις ούτε χάνει τη… συγκέντρωσή του σε αλληλουχία στροφών σε απαιτητικό ρυθμό. Έχει φιλική συμπεριφορά, ουδέτερες αντιδράσεις, υψηλό επίπεδο πρόσφυσης και το αμάξωμα παίρνει ελάχιστες κλίσεις στις στροφές.



Αξίζει να σημειωθεί πως το τιμόνι έχει ακρίβεια και πολύ καλή αίσθηση χάρη στο σύστημα progressive steering που διαθέτει η συγκεκριμένη έκδοση.

Το χρώμα στην απόχρωση Blue Race τονίζει το σπορτίφ χαρακτήρα και ταυτόχρονα προσδίδει μία ηρεμία.

Το μέγεθός του δεν το κάνει από τα πιο ευέλικτα αυτοκίνητα για τα στενά της πόλης, αλλά χάρη στην ξεκούραστη συνολικά συμπεριφορά του δεν αποτελεί τροχοπέδη για τις αστικές μετακινήσεις. Ο κινητήρας είναι γραμμικός και σπιρτόζικος από χαμηλές στροφές με πολιτισμένη συμπεριφορά εν γένει. Το DSG κιβώτιο συνδυάζεται πολύ καλά με τον κινητήρα, αλλά κάποιες φορές οι αλλαγές των σχέσεων γίνονται αισθητές σαν «κόμπιασμα».



Ο αυτοκινητόδρομος ίσως είναι και το τερέν που του ταιριάζει περισσότερο. Το Octavia Grand Coupe καταπίνει τα χιλιόμετρα ακούραστα, έχει σταθερό πάτημα, είναι στιβαρό, άνετο, αθόρυβο, οικονομικό και σου ανοίγει την όρεξη να ταξιδεύεις. Με ή χωρίς προορισμό.

Εν κατακλείδι

Το Skoda Octavia Grand Coupe στην έκδοση Sportline είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο της κατηγορίας D-SUV με σπορτίφ πινελιές που προσφέρει με το παραπάνω ό,τι χρειάζεται μία μεγάλη οικογένεια. Ξεχωρίζει για την ευρυχωρία και την πρακτικότητα, ενώ η ποιότητα κύλισης εξασφαλίζει ξεκούραστα και ποιοτικά χιλιόμετρα.

Διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, τεχνολογικά δεν του λείπει τίποτα, το σύστημα πολυμέσων είναι πανεύκολο, γρήγορο και ευκρινές και μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα ακόμα και κάποιος που δεν έχει εξοικείωση με τέτοιου είδους τεχνολογία.

Η τιμή του Skoda Octavia Grand Coupe 1.5 TSI m-HEV 150PS DSG7 στην έκδοση Sportiline ξεκινάει από 40.950 ευρώ και συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση, ενώ η έκδοση Selection με τον ίδιο κινητήρα και κιβώτιο από 34.950 ευρώ.