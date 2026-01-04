Audi: Το νέο A6 Sedan σε υβριδικές εκδόσεις πετρελαίου και βενζίνης

Βασικό στοιχείο του νέου Audi A6 Sedan, είναι η αεροδυναμική σχεδίαση, και, πράγματι, οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές πέτυχαν συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23, που καθιστά το νέο A6 ως το πιο αεροδυναμικό μοντέλο στην ιστορία της Audi, με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Μπροστά κυριαρχεί το μεγάλο Singleframe χαμηλής τοποθέτησης, ο ενσωματωμένος αεραγωγός–σπόιλερ στο κάτω τμήμα του προφυλακτήρα και τα πλαϊνά Air Curtains, που διοχετεύουν τη ροή του αέρα γύρω από τους εμπρός τροχούς και τα πλευρικά πάνελ.

Το πίσω τμήμα, με την επιμήκη γραμμή και τη χαρακτηριστική ζώνη φωτισμού σε πλήρες πλάτος, εκφράζει τον προοδευτικό χαρακτήρα του A6 και ο μεγάλος διαχύτης χαμηλά, δημιουργεί ισορροπία ανάμεσα στην άντωση του πίσω άξονα και την αεροδυναμική αντίσταση.

Με το προαιρετικό πνευματικό σύστημα ανάρτησης, το A6 μειώνει το ύψος του κατά 2 εκατοστά σε κανονική λειτουργία (modes balanced, efficiency και comfort), ενώ στο dynamic mode χαμηλώνει επιπλέον κατά 1 εκ. για πιο σπορ αίσθηση.

Επίσης, η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί έως και 30% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ όλα τα ελαστικά από 19 ίντσες και άνω διαθέτουν ηχοαπορροφητικούς δακτυλίους στο εσωτερικό τους, περιορίζοντας τις δονήσεις του αέρα μέσα στο ελαστικό και, κατ’ επέκταση, τον συνολικό θόρυβο κύλισης.

Το νέο μοντέλο προσφέρεται σε εκδόσεις: A6 Sedan Advanced TDI Hybrid S tronic 204 hp, A6 Sedan Advanced TDI Hybrid quattro S tronic 204 hp, A6 Sedan Advanced e-hybrid quattro S tronic 299 hp, και A6 Sedan S line e-hybrid quattro S tronic 367 hp.