Ποιο μεταχειρισμένο θυμίζει το… μεγαλύτερο αδερφάκι του και είναι δημοφιλές;

Η εμπορική πορεία του Volkswagen Polo ξεκινάει το 1975 και από τότε μέχρι σήμερα, στην έκτη γενιά του, έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.



Το Volkswagen Polo απολαμβάνει εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποιότητα κατασκευής, ευελιξία, ευκολία και πρακτικότητα είναι οι κύριοι λόγοι, οι οποίοι το έχουν καταστήσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ικανό και στα ταξίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοτικότητα του VW Polo, όμως, ισχύει και στην αγορά των μεταχειρισμένων, διότι έχουν αποδειχθεί και ανθεκτικά στο χρόνο, αρκεί να είστε προσεκτικοί στην επιλογή σας.

Επιλέξαμε την πέμπτη γενιά (2009-2017) του γερμανικού supermini, η οποία θυμίζει ένα «μικρό» Golf και σας την προτείνουμε, εάν είστε στην αναζήτηση ενός μοντέλου πόλης.

Η πέμπτη γενιά, λοιπόν, εκσυγχρονίστηκε σε όλους τους τομείς και ανέβασε τον πήχη στην κατηγορία Β, καθώς είναι πολύ κοντά Golf.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ζήτηση στα πεντάθυρα λόγω πρακτικότητας είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τα τρίθυρα, τα οποία όμως δείχνουν πιο νεανικά. Το 2015 δέχθηκε ένα facelift, το οποίο ανανέωσε την εμφάνισή του και διατηρείται σχετικά φρέσκο ακόμα και σήμερα.

Κινητήρες

Με πλούσια γκάμα κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για όλα τα γούστα, κάποιοι αποδείχθηκαν περισσότερο αξιόπιστοι. Οι τρικύλινδροι βενζινοκινητήρες 1.2 TSI απόδοσης 60 και 70 ίππων, προτιμώνται κυρίως για μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Ο 1.200αρης TSI με 90 και 105 ίππους μπορεί να ταξιδέψει καλύτερα.

Σημειώστε πως υπήρξε ανάκληση από την Volkswagen για τους TSI 1.2 κινητήρες των χρονολογιών 2010-2012, όπου είχε παρατηρηθεί ελαττωματικός ρυθμιστής πίεσης στο turbo, κάτι που είχε ως συνέπεια την απώλεια της ισχύος.

Ξεχωρίζουμε τον 1.400άρη ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα των 85 ίππων, γιατί έχει αποδειχθεί ο πιο αξιόπιστος και απροβλημάτιστος, ενώ είναι οικονομικός και ταιριάζει στις μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη.

Σημειώστε πως οι TSI και ιδιαίτερα ο 1.2 έχουν εμφανίσει προβλήματα στην καδένα χρονισμού και ειδικά εάν δεν έχει αλλαχτεί σε αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ, μπορεί να είστε ο επόμενος που θα επωμιστεί το κόστος αυτό.

Παρόλ’ αυτά, επειδή η βασική δομή (8 βαλβίδες, μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής) του κινητήρα είναι απλή, ακόμα και αυτό το είδος της επισκευής έχει περιορισμένο κόστος, καθώς η αντικατάσταση περιλαμβάνει καδένα, τεντωτήρα και γλύστρες καδένας εκκεντροφόρου και όχι ακριβότερα εξαρτήματα όπως γρανάζια μεταβλητού χρονισμού, κ.λπ.

Όσον αφορά τους πετρελαιοκινητήρες, ο πιο δημοφιλής ήταν ο Bluemotion τρικύλινδρος 1.2 TDI των 75 ίππων, αλλά αρκετά θορυβώδης και ράθυμος στις χαμηλές στροφές. Επίσης, συναντάμε τον Bluemotion TDI 1.6 λίτρων με τους 90 ίππους έχει χαμηλή κατανάλωση και λίγο χαμηλότερη μάλιστα από την έκδοση των 70 ίππων.

Θα προτείναμε να αποφύγετε τους diesel, διότι έχουν εμφανίσει θέματα διαρροής λαδιού κατά καιρούς και επειδή ως αυτοκίνητο πόλης η κύρια χρήση του είναι σε αστικό περιβάλλον, παρουσιάζει ζητήματα στο φίλτρο DPF και στη βαλβίδα EGR, η οποία προκαλεί με τη σειρά της δυσλειτουργία στην ανακύκλωση καυσαερίων.

Κιβώτια

Το χειροκίνητο κιβώτιο δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα. Το 7άρι DSG αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο διατίθετο προαιρετικά, είναι πολύ καλό στη χρήση και κολακεύει τον εκάστοτε κινητήρα. Ωστόσο, σε χρήση πόλης παρουσιάζει πιο συχνή φθορά στους δίσκους του συστήματος, καθώς σε μεγαλύτερες εκδόσεις λειτουργούν σε ξηρό περιβάλλον και όχι μέσα στο λιπαντικό του κιβωτίου.

Σημειώστε, πως έχει παρατηρηθεί στο DSG πως σε περιπτώσεις αμέλειας συντήρησης του κιβωτίου ή κακής χρήσης παρουσιάζεται βλάβη και στην ηλεκτρονική μονάδα του αυτόματο κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Αυτό προκαλεί πιο απότομες αλλαγές σχέσεων.

Ανθεκτικότητα στο χρόνο

Κατά τ’ άλλα, τα μηχανικά μέρη, ανάρτηση και φρένα δεν εμφανίζουν πρόωρες φθορές, ούτε τα υλικά στο εσωτερικό, κάτι που αποδεικνύει την πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Ακόμα και σε σημεία που υπάρχει συχνή επαφή, όπως διακόπτες κιβώτιο, τιμόνι, καθίσματα.

Ζητήστε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που έχετε επιλέξει για να δείτε και ακούσετε τη λειτουργία του και να δείτε τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, μόλις εκκινήσουμε τον κινητήρα και είναι κρύο ακόμα και ακουστεί κάτι σαν μεταλλικό κροτάλισμα, αυτό είναι στοιχείο που παραπέμπει σε καδένα, η οποία θα χρειαστεί σύντομα αντικατάσταση πριν φτάσει στο σημείο να κοπεί.

Τιμές

Ο μέσος όρος τιμής είναι τα 10.000 ευρώ, ωστόσο, οι τιμές ξεκινούν περίπου στα 5.500 ευρώ στις πρώτες χρονιές της συγκεκριμένης γενιάς και ανεβαίνουν αναλόγως τον κινητήρα, την έκδοση, τη χρονολογία και την κατάσταση του οχήματος.

Οι γρήγορες GTI εκδόσεις, με TSI 1.4 λίτρων απόδοσης 180 ίππων ή με TSI κινητήρα 1,8 λίτρων 192 ίππων κοστίζουν μεταξύ 9.000 και 20.000 ευρώ. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, τις γρήγορες εκδόσεις σε όλες τις μάρκες, χρειάζεται να τις «ξεψαχνίσει» κάποιος διπλά, διότι μπορεί να είναι πιο ταλαιπωρημένα τα μηχανικά μέρη από χρήση σε πίστα ή να υπάρχουν ζημιές από εξόδους. Από την άλλη, μπορεί να βρείτε διαμαντάκια, διότι είναι μοντέλα που τα επιλέγουν και λάτρεις της αυτοκίνησης, τα οποία προσέχουν σαν τα μάτια τους και ίσως χρειαστεί να τα αποχωριστούν λόγω… ανωτέρας βίας π.χ. αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, συνεπώς αλλαγή κατηγορίας.

Θυμίζουμε ότι η τιμή ενός μεταχειρισμένου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το έτος κατασκευής, την έκδοση, τον εξοπλισμό, τον κινητήρα, τα χιλιόμετρα, τη συνολική κατάσταση του αυτοκινήτου, τη δημοτικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου, κ.ά. Χρειάζεται προσοχή, γιατί οι υψηλές τιμές δε σημαίνουν και αντίστοιχη ποιότητα. Γι’ αυτό το λόγο, συνιστούμε προσεκτική έρευνα αγοράς, έλεγχο από ειδικούς και test drive του αυτοκινήτου για να διαπιστώσετε και οι ίδιοι την κατάστασή του.

Συμπέρασμα

Το Volkswagen Polo της πέμπτης γενιάς είναι μία πολύ καλή επιλογή ως μεταχειρισμένο, διότι έχει και καλή μεταπωλητική αξία λόγω της δημοτικότητάς του. Είναι ένα μοντέρνο αυτοκίνητο, ασφαλές, ευρύχωρο για την κατηγορία του, άνετο, ευχάριστο και ευέλικτο οδηγικά, ιδανικό για νέο οδηγό. Η οδηγική του συμπεριφορά είναι κοντά σε αυτή του Golf με όλα τα πλεονεκτήματα που φέρει αυτό.

Όπως προαναφέραμε, προτείνουμε τον ατμοσφαιρικό 1.400αρη κινητήρα των 85 ίππων, διότι έχει αποδειχθεί ο πιο αξιόπιστος σε βάθος χρόνου και υπάρχουν επιλογές σε καλές τιμές.

Disclaimer

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε το παρελθόν του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και αυτό αποδεικνύεται από τα ΚΤΕΟ και το βιβλίο σέρβις.

Να ζητάτε πάντα και να ελέγχετε το βιβλίο σέρβις.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ελέγξτε το βιβλίο συντήρησης και δώστε προσοχή σε τακτικές αλλαγές λαδιών, φίλτρων και άλλων αναλώσιμων.

Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μαζί ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της εκάστοτε εταιρείας και με το serial number του αυτοκινήτου να δείτε τα πάντα γι’ αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ανακλήσεων.

Πάντα να πραγματοποιείτε έλεγχο με εξειδικευμένο έμπιστο προσωπικό πριν από την αγορά.

Προτείνουμε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που ενδιαφέρεστε πριν προβείτε στην αγορά.