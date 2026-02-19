Driveit

Αύξηση 29,41% εμφάνισε ο Ιανουάριος σε πωλήσεις μοτοσυκλετών

Συνολικά πωλήθηκαν 4.387 μοτοσυκλέτες όλων των κατηγοριών
moto-GettyImages-2245156403
Δημήτρης Μπαλής

Ενώ ο κλάδος αυτοκινήτου εμφάνισε μικρή πτώση πωλήσεων τον Ιανουάριο του 2026 (-5,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025), ο κλάδος της μοτοσυκλέτας είχε πολύ μεγάλη αύξηση, κατά 29,41%.

Πρώτη σε πωλήσεις η Honda με 885 μονάδες και ακολούθησαν: SYM 704, Piaggio 427, Yamaha 423, Daytona 341, Voge 268, CFmoto 201, OJmotor 152, BMW 93, Ecoshift 91 (ελληνικής κατασκευής ηλεκτρικά), Ausu 90, Zontes 73, Suzuki 63, Kymco 60, Vespa 43, Keeway 42, Royal Enfield 41, Triumph 36, Thrust 34, Aplilia 32 κ.α.

Τα scooters είχαν τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις, καθώς είχαμε 2.935 μονάδες από τις 4.387 συνολικά: Πρώτες σε πωλήσεις μάρκες, ήταν: Honda 645, SYM 633, Piaggio 427, Yamaha 251, Daytona 196, Voge 175, QJmotor 125.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo