Αύξηση 29,41% εμφάνισε ο Ιανουάριος σε πωλήσεις μοτοσυκλετών

Ενώ ο κλάδος αυτοκινήτου εμφάνισε μικρή πτώση πωλήσεων τον Ιανουάριο του 2026 (-5,3% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025), ο κλάδος της μοτοσυκλέτας είχε πολύ μεγάλη αύξηση, κατά 29,41%.

Πρώτη σε πωλήσεις η Honda με 885 μονάδες και ακολούθησαν: SYM 704, Piaggio 427, Yamaha 423, Daytona 341, Voge 268, CFmoto 201, OJmotor 152, BMW 93, Ecoshift 91 (ελληνικής κατασκευής ηλεκτρικά), Ausu 90, Zontes 73, Suzuki 63, Kymco 60, Vespa 43, Keeway 42, Royal Enfield 41, Triumph 36, Thrust 34, Aplilia 32 κ.α.

Τα scooters είχαν τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις, καθώς είχαμε 2.935 μονάδες από τις 4.387 συνολικά: Πρώτες σε πωλήσεις μάρκες, ήταν: Honda 645, SYM 633, Piaggio 427, Yamaha 251, Daytona 196, Voge 175, QJmotor 125.