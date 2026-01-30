BMW: Αυξημένη αυτονομία για τις ηλεκτρικές BMW iX1 και BMW iX2

Από την ερχόμενη άνοιξη όλα τα νέα μοντέλα BMW θα φέρουν το νέο σήμα της γερμανικής μάρκας στο καπό.

Επίσης, με αλλαγές στα ηλεκτρονικά ισχύος, αυξάνεται η αυτονομία κίνησης στα ηλεκτρικά μοντέλα, χάρη στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Κατά συνέπεια, η BMW iX1 eDrive20 αγγίζει αυτονομία τα 458–461 χλμ., η BMW iX1 xDrive30 τα 429–430 χλμ., η BMW iX2 eDrive20 τα 474 χλμ. και η BMW iX2 xDrive30 τα 444–449 χλμ. αυτονομία.

Επίσης, η BMW iX3 50 xDrive χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία 679–805 χλμ., ενώ υποστηρίζει φόρτιση AC έως 22 kW και περιλαμβάνει τη λειτουργία Vehicle-to-Load, μετατρέποντας το όχημα σε κινητή πηγή ενέργειας (power bank) που μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,7 kW.

Όσον αφορά στην BMW M, επειδή από το 2027 θα τεθούν σε ισχύ νέοι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων και τα καυσαέρια στην ΕΕ, προχώρησε σε τεχνικές αλλαγές στον κινητήρα εσωτερικής καύσης του συστήματος M Hybrid. Σημαντικές βελτιώσεις αφορούν τον έλεγχο του κινητήρα, τη βελτιωμένη μετεπεξεργασία καυσαερίων και την εισαγωγή του κύκλου Miller, η οποία αυξάνει την απόδοση και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. Η ισχύς του κινητήρα V8 στην BMW M5 μειώθηκε από 430 kW/585 hp σε 400 kW/544 hp, χωρίς το σύστημα ηλεκτροκίνησης να αλλάξει, αλλά με βελτιστοποιημένο λογισμικό η συνδυαστική ισχύς των δύο μοτέρ στην BMW M5 παραμένει αμετάβλητη στα 535 kW/727 hp.

Στην BMW XM Label, ο κινητήρας V8 4.4lt έχει ίδια ισχύ στα 550 kW/748 hp, και παραμένει το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής της BMW M.

Εξάλλου, η BMW Σειρά 1 και η BMW Σειρά 2 Gran Coupe θα διαθέτουν στάνταρ διζωνικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού από την άνοιξη του 2026 και το σετ επισκευής ελαστικών Plus θα διατίθεται ως στάνταρ εξοπλισμός σε διάφορα μοντέλα BMW, για άμεση και αξιόπιστη βοήθεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού.