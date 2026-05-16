Ο Verstappen και η ομάδα του θα ξεκινήσουν από την 4η θέση στο 24ωρο Nürburgring

Η ομάδα του Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει σήμερα Σάββατο τον 54ο αγώνα του 24ώρου Nürburgring από την 4η θέση, αφού ο συνοδηγός του Dani Juncadella σημείωσε χρόνο 8:12.005 στα χθεσινά δοκιμαστικά, με την Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

Η pole position πήγε στον Luca Engstler με την #84 Lamborghini Red Bull Team ABT, και πλάι του θα έχει μια άλλη Lamborghini, την #130, με τον Marco Mapelli.

Τρίτος, στη δεύτερη σειρά, ο Christopher Haase με το Audi και πλάι του η Verstappen Racing.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 – μαζί με τους Juncadella, Lucas Auer και Jules Gounon – αντιμετωπίζει ένα μεγάλο σύνολο βετεράνων GT στο ντεμπούτο του στο 24ωρο Nürburgring με την χαρακτηριστική μπλε-κόκκινη Mercedes-AMG GT3 Evo της ομάδας του. Ο ίδιος ο Verstappen ήταν έκτος ταχύτερος στο Top Qualifying 2 το πρωί της Παρασκευής, ενώ ήταν τριτος στην χρονομετρημένη περίοδο της Πέμπτης. Η συμμετοχή του στον αγώνα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, με τα εισιτήρια του Σαββατοκύριακου να έχουν εξαντληθεί.

«Νομίζω ότι το κλειδί ήταν να αφήσω τον εγκέφαλο στο γκαράζ και να πάω μέχρι τέλους», είπε ο Engstler. «Προσπαθούσα απλώς να στριμώξω τα πάντα, και στο τέλος, λειτούργησε».

Οι συνθήκες έφεραν ένα άλλο επίπεδο στην πίστα της Πέμπτης. Ο Φερστάπεν πήγε στο Nordschleife στο σκοτάδι για πρώτη φορά, με την έντονη βροχή να δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες σε μια πίστα ήδη γνωστή ως «Πράσινη Κόλαση». Προβλέπεται πιο ασταθής καιρός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας να αναμένεται να πέσουν έως και τρεις βαθμούς.

«Ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα τη νύχτα. Ήταν ίσως οι χειρότερες συνθήκες που θα μπορούσε κανείς να ελπίζει», είπε ο Φερστάπεν. «Αλλά ήταν καλό για μένα, για τα μάτια μου, να συνηθίσω το σκοτάδι. Και ένιωσα καλά. Έχουμε πολύ ανταγωνισμό, κάτι που γενικά είναι υπέροχο για όλους. Αλλά ήταν διασκεδαστικό».

Ο συνοδηγός του Dani Juncadella, του οποίου ο γύρος έφερε την ομάδα στη δεύτερη σειρά, ήταν ευχαριστημένος με το πού κατέληξε η μέρα: «Ήταν μια πολύ καλή μέρα. Ιδανικά, θέλεις να ξεκινήσεις από τις πέντε πρώτες θέσεις του αγώνα, και είμαστε στην 4η θέση. Θέλεις πάντα να είσαι στην pole position, αλλά η 4η θέση είναι μια εξαιρετική θέση εκκίνησης για έναν πολύ μακρύ αγώνα».

Όταν ρωτήθηκε για ποιον από τους τέσσερις οδηγούς είχε στηθεί το αυτοκίνητο, ο Lucas Auer απάντησε: «Για να είμαι ειλικρινής, και για τους τέσσερις, κάτι που είναι δύσκολο αλλά σημαντικό, καθώς όλοι πρέπει να έχουν καλή απόδοση. Δεν έχουμε αυτοκίνητα ασφαλείας εδώ, οπότε ό,τι κι αν χάσεις, πραγματικά χάνεις. Δεν μπορείς να το ανακτήσεις μόνο με την ταχύτητα. Πιστεύω λοιπόν ότι βρήκαμε μια πολύ σταθερή βάση, και όλοι είναι ευχαριστημένοι με αυτό».

Ενόψει του πρώτου του 24ωρου αγώνα, ο Φερστάπεν είναι σαφής ως προς το τι έχει σημασία: «Να μην μπλέξεις σε μπελάδες. Δεν θέλεις να υποστείς καμία ζημιά από νωρίς. Θέλεις να διατηρήσεις το αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση και επίσης να κάνεις τη διαφορά στο μποτιλιάρισμα. Και μετά είναι μεταξύ των οδηγών, να έχεις καλή πληροφόρηση σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή καιρού. Να διατηρείς το αυτοκίνητο στην πίστα και στη συνέχεια να προσπαθείς να μεγιστοποιήσεις τον ρυθμό του αυτοκινήτου».

Ο αγώνας ξεκινά σήμερα Σάββατο, το μεσημέρι.