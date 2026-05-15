Fiat 600 βενζίνη 100 ίππων, τιμή από 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση όλη η γκάμα

Διπλό εμπορικό «χτύπημα» από τη Fiat, καθώς λανσάρει μια νέα έκδοση βενζίνης στο 600 και αυξάνει την εγγύηση όλης της γκάμας του μοντέλου στα 8 χρόνια.

Συγκεκριμένα, πλάι στις εκδόσεις Hybrid των 145 ίππων και την ηλεκτρική 600e, προστίθεται η έκδοση Fiat 600 100 HP, με κινητήρα βενζίνης χωρίς υβριδική υποστήριξη, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Όπως και στις εκδόσεις Hybrid ο κινητήρας βενζίνης είναι Gen3, κάτι που ισοδυναμεί με καδένα για το χρονισμό των εκκεντροφόρων, τούρμπο με πτερύγια μεταβλητής γεωμετρίας (VGT), λειτουργία στο θερμοδυναμικό κύκλο Miller και άμεσο ψεκασμό καυσίμου με πίεση 350 bar.

Η νέα έκδοση των 100 HP είναι διαθέσιμη στα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima.

Ο εξοπλισμός του 600 Pop περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, infotainment με οθόνη αφής 10,25 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto και connected services, φώτα LED με αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, αισθητήρα βροχής/φωτός και κλιματισμό.

Το Icon έχει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη, αυτόματο κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ασύρματο κλειδί, πάτωμα χώρου αποσκευών δυο θέσεων, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, δερμάτινο τιμόνι και φάσα στο ταμπλό βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος.

Η ανώτερη έκδοση la Prima, φέρει καθίσματα και ταμπλό με διαφορετικές επενδύσεις, υπάρχει θήκη επαγωγικής φόρτισης στην κονσόλα, ασύρματο κλειδί και αυτόματο κλείδωμα/ξεκλείδωμα, καθώς και ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με λειτουργία hands-free. Στον εξοπλισμό ανήκουν, επίσης: σκούρα πίσω κρύσταλλα, αυτόματα αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, κάμερα οπισθοπορείας και περιμετρικοί αισθητήρες παρκαρίσματος, Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2 και σύστημα πλοήγησης.

Η εισαγωγική τιμή της έκδοσης βενζίνης, είναι 20.990 ευρώ.

Καταλήγοντας, το Fiat 600 καλύπτεται, πλέον, σε όλη τη γκάμα κινητήριων συστημάτων, από 8 χρόνια εγγύηση.